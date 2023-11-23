Украинские чиновники опасаются, что украинцы не вернутся из стран Запада

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередь украинских беженцев на оформление документов у Центра приема беженцев в Париже

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Очередь украинских беженцев на оформление документов у Центра приема беженцев в Париже

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов выразили опасения, что бежавшие из страны граждане не вернутся назад. Они сказали об этом в разговоре с The Financial Times (FT).

Как пишет британская газета, до начала боевых действий население Харькова составляло 1,5 млн человек, сейчас — около 1,1 млн, «включая 500 тыс. человек в прифронтовых территориях» и на территориях, подконтрольных России (вероятно, речь идет о некоторых территориях Харьковской области, население которой превышает 2,6 млн человек). Как говорится в материале, «многие харьковчане — среди 5–6 млн украинцев» эмигрировали в Европу.

Как пишет FT, и господин Кубраков, и господин Терехов «выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения». «Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенности дома удержат граждан от возвращения»,— говорится в материале (прямые цитаты не приводятся).

По данным Украинского института будущего за май 2023 года, население Украины сократилось после ввода российских войск с 37,6 млн до 29 млн человек. Утверждалось, что из 20 млн уехавших за границу на родину не вернулись 8,6 млн человек. Экс-премьер Украины Николай Азаров в начале октября говорил, что население сократилось до 23 млн человек. Он обращал внимание, что украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну. Бежавший с Украины политик Виктор Медведчук в конце октября оценивал население страны в 19 млн человек.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».