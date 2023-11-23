Госдолг РФ вырос на 11,6% за девять месяцев 2023 года

Государственный долг России в январе–сентябре составил около 25,5 трлн руб., или 17% прогнозируемого объема ВВП. Он вырос на 11,6%, или на 2,65 трлн руб., следует из аналитической записки Счетной палаты об исполнении федерального бюджета (.pdf). Динамика роста за полгода составляла 9,8%.

Внутренний долг по ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в рублях, вырос примерно 1,6 трлн руб. Внешний долг в рублевом эквиваленте вырос примерно на 1,1 трлн из-за увеличения курсов иностранных валют к рублю. Вместе с тем объем внешнего долга в долларах США снизился на $5,1 млрд, или на 8,9%. Это в основном связано с уменьшением госдолга по ценным бумагам РФ, номинированным в иностранной валюте.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 13,7 трлн руб. (9,1% прогнозируемого ВВП). По сравнению с началом года объем вырос на 3,2 трлн руб., или на 30,8%. Это в основном связано с ростом рыночной стоимости обыкновенных акций Сбербанка, «Аэрофлота», ВТБ на 1,4 трлн руб., а также с положительной курсовой разницей и переоценкой стоимости золота в объеме 2,3 трлн руб.

Дефицит бюджета за девять месяцев составил 1,7 трлн руб. при доходах в 19,73 трлн руб. и расходах в объеме 21,43 трлн руб. Доходы снизились на 5,7 млрд руб. (0,03%), по сравнению с аналогичным периодом. Нефтегазовые доходы — в 1,5 раза, в основном из-за снижения средней цены на нефть Urals и природный газ. Ненефтегазовые доходы увеличились на 26%, что связано с увеличением поступлений НДС, ввозных таможенных пошлин, доходов от управления средствами ФНБ и утилизационного сбора.

О бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов — в материале «Ъ» «Сенаторы вдохновились бюджетом».

Леонид Уварчев