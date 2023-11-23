Forbes: инвесторы выкупят «Яндекс» через единую структуру

Финальная схема реорганизации «Яндекса» (MOEX: YNDX) почти готова, рассказал Forbes источник, близкий к компании. По его словам, выкупить «Яндекс» могут через единую структуру при участии бизнесмена Ивана Таврина и миллиардера Владимира Потанина. При этом источник утверждает, что менеджеры «Яндекса» могут и не получить полный контроль над компанией.

Как рассказал источник Forbes, покупателем российской части бизнеса «Яндекса» может стать «единая структура, которая будет представлять всех санкционных и не санкционных инвесторов и которая все выкупит». «По крайней мере, это идея Таврина и Потанина, и она всем скорее нравится»,— добавил собеседник.

Источник издания в компании, сопровождающей сделки, подтвердил, что с «высокой вероятностью» компанию выкупит одна структура, финансируемая группой инвесторов. По его словам, такая схема будет понятна для комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Главным бенефициаром с высокой долей вероятности станет Иван Таврин.

Изначально предполагалось, что инвесторы выкупят экономическую долю компании, а голосующий контроль останется за менеджментом в лице отдельного фонда. Однако сейчас, как рассказал источник Forbes, близкий к «Яндексу», обсуждается другая схема акционерного контроля: «реальный контроль» передадут общей структуре, которая будет представлять интересы «тщательно спрятанной» группы инвесторов. Сложный механизм взаимодействия консорциума инвесторов может быть скрытым, это вопрос еще обсуждается, отметил источник.

По его словам, «некоторые права по ограниченному кругу вопросов» будут у менеджеров компании и советника по корпоративному развитию Алексея Кудрина: речь идет об участии менеджмента на уровне акционерного собрания и совета директоров. «В качестве executive managers они будут вполне полноправными менеджерами»,— добавил источник.

В 2022 году компания Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина выкупила сервис Avito. Представитель KCG отрицал участие в переговорах об инвестициях в «Яндекс» еще в октябре. Эту информацию он снова подтвердил 22 ноября.

14 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что головная структура «Яндекса», нидерландская Yandex N.V., намеревается продать весь российский бизнес целиком. Источники агентства оценили такую сделку от около $5 млрд до $6,18 млрд, или 560 млрд руб. с дисконтом в 50% на продажу иностранных активов. Однако, по данным источника Forbes, компания может продать все активов, за исключением части, необходимой для конвертации акций Yandex N.V. в бумаги российского холдинга.

«Яндекс» получил разрешение правовой комиссии на реструктуризацию в конце октября. В отчетности компании за третий квартал говорится, что вопрос реструктуризации вынесут на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

Анастасия Ларина