КНДР отказалась от выполнения военного соглашения с Южной Кореей

Министерство обороны Северной Кореи сообщило о немедленном возобновлении всех военных мер, приостановленных в рамках соглашения о с Южной Кореей о снижении военной напряженности. Военное ведомство, в частности, заявило о неоднократном нарушении договоренности южнокорейской стороной.

«Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере на суше, на море и в воздухе. Мы разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах»,— говорится в сообщении Минобороны КНДР.

Власти Южной Кореи обвиняли КДНР в нарушении условий соглашение о снижении военной напряженности. В частности, указывалось на закрепление политики наращивания ядерных сил в законодательстве КНДР.

12 октября «Рёнхап» со ссылкой на источник сообщал, что Южная Корея может выйти из соглашения в целях обеспечения национальной безопасности. Документ, подписанный в 2018 году, предусматривает создание буферных зон вдоль сухопутных и морских границ, а также создание бесполетных зон вдоль границы. Договоренность должна была обеспечивать предотвращение случайных столкновений и укрепление взаимного доверия.

Лусине Баласян