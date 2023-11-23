Шольц на саммите G20 призвал Путина вывести войска с Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом вывести войска с Украины. Об этом господин Шольц рассказал на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Берлине.

«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с территории Украины, с тем чтобы эта война наконец завершилась»,— сказал господин Шольц (цитата по Sueddeutsche Zeitung).

Олаф Шольц заявил, что саммит G20, проходивший в онлайн-формате, позволил вновь поднять вопрос о необходимости восстановления мира, который может быть достигнут при выводе российских войск. «И в этом смысле это было интересно, потому что ему (Владимиру Путину. — ''Ъ'') приходилось слушать»,— сказал канцлер.

Во время выступления на саммите Владимир Путин сказал, что военные действия — это всегда трагедия. Россия, отметил президент, никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, в то время как украинские власти публично исключили такую возможность. Он напомнил об указе президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому страна не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Палестина в двадцатикратном разрешении».

Лусине Баласян