Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шольц на саммите G20 призвал Путина вывести войска с Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом вывести войска с Украины. Об этом господин Шольц рассказал на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Берлине.

«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с территории Украины, с тем чтобы эта война наконец завершилась»,— сказал господин Шольц (цитата по Sueddeutsche Zeitung).

Олаф Шольц заявил, что саммит G20, проходивший в онлайн-формате, позволил вновь поднять вопрос о необходимости восстановления мира, который может быть достигнут при выводе российских войск. «И в этом смысле это было интересно, потому что ему (Владимиру Путину. — ''Ъ'') приходилось слушать»,— сказал канцлер.

Во время выступления на саммите Владимир Путин сказал, что военные действия — это всегда трагедия. Россия, отметил президент, никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, в то время как украинские власти публично исключили такую возможность. Он напомнил об указе президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому страна не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Палестина в двадцатикратном разрешении».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...