Бизнес ограждают от проверок

Российские власти в следующем году будут меньше инспектировать бизнес. Президент Владимир Путин поручил правительству продлить мораторий на внеплановые проверки предприятий, за исключением объектов с высоким риском причинения вреда. Постановление, которое ограничивает число проверок, действует с марта 2022-го. А его срок истекает в конце текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сохранение моратория на внеплановые проверки благоприятно скажется практически на всех направлениях предпринимательства, считает первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян: «Это нужно любому бизнесу без исключения. Это не просто мораторий, чтобы всем подышать, в это время отрабатываются индикаторы риска, по которым уже можно проводить проверки, если сработает, так сказать, лампочка.

То есть полностью будет внедрен риск-ориентированный подход, и мы доживем до времени, когда ни одна проверка не сможет пройти просто так. Начнет работать механизм добросовестности, когда ты можешь повлиять на свою категорию риска. Если все это внедрят в течение следующего года, то отменять мораторий будет не страшно, поскольку ни одна проверка просто так не пройдет».

Федерация независимых профсоюзов России в ноябре попросила правительство отменить мораторий на проверки бизнеса. По мнению членов организации, такой запрет ограничил действие федеральной инспекции труда, из-за чего защищать трудовые права и свободы граждан стало затруднительно. “Ъ FM” связался с предпринимателями из разных сфер и узнал, как сильно мораторий на внеплановые инспекции повлиял на их бизнес:

Основатель сети барбершопов Topgun и сети киберспортивных арен Colizeum Алексей Локонцев: «Никаких проверяющих органов у нас все это время не было. У меня в сети много точек, и я не помню, чтобы кто-то писал в чат, что пришли проверки, приготовьтесь. Приходили из Роспотребнадзора со всякими санитарными правилами, но по этому стандарту мы подготовлены, мы все их выполняем. Да, в ходе проверок выявляются какие-то неправильные действия. Но если их не будет или они станут проводиться реже, если продлят мораторий, это хорошо. Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «Внеплановые проверки, которые были последние два года и никуда не ушли, — это проверки по заявлениям. Говоря о традиционном общепите, если про этот бизнес напишут, что он угрожает жизни, то буквально на следующий день приедут вышестоящие инстанции, проверят, вынесут предписания. Что касается правоохранительных органов и классического бизнеса, тут тоже как проверяли с обысками, выемками, конфискацией имущества, так и проверяют. И, как правило, в рамках оперативно-розыскных мероприятий, абсолютно секретно. Год назад в одной из моих компаний изъяли всю технику, все мобильные телефоны, у сотрудников даже личные забрали в рамках какого-то дела, которое вообще непонятно, на кого заведено». Учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева: «Не могу сказать, что наше предприятие подвергалось множеству разного рода проверок. Нет, такого не было. Но химчистки-прачечные действительно достаточно часто проверяют. Сам по себе бизнес очень непростой. У многих оборудование сейчас немецкое, итальянское и другое иностранное. Запчастей нет, синтетические моющие средства приходится менять, потому что импортное сырье очень дорогое. И в этой ситуации нужно хотя бы убрать хлопоты, связанные с проверками. Я поддерживаю продление моратория. Очень важно, чтобы мы на это не отвлекались».

Вернуть регулярные проверки бизнеса в июле предлагал глава МЧС Александр Куренков. В вопросах безопасности он предложил опираться на принцип «доверяй, но проверяй», поскольку без этого «результатов не добиться». Министр заверил, что «кошмарить» бизнес ведомство не собирается. Главное, что таким образом появится возможность давать рекомендации предпринимателям и взывать их к совести, заявлял Куренков.

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Владимир Расулов