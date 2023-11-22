Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на следующий год

Президент России Владимир Путин предложил премьеру Михаилу Мишустину продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса. Исключение, по словам президента, должно быть сделано только для объектов чрезвычайно высокого риска. Михаил Мишустин предложение президента поддержал.

Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности и разъяснения Михаила Мишустина, Владимир Путин сказал: «Давайте на 2024-й продлим (мораторий.—"Ъ"). «Мы об этом говорили. Прокурор, я помню, предлагал больший срок. Думаю, что конечно да. Надо только определить срок»,— ответил господин Мишустин.

«Ну, прокуратура всегда предлагает больший срок. Мы с вами должны определить, какой является оптимальным»,— ответил с улыбкой Владимир Путин. «Здесь срок, который предлагает прокуратура на мораторий. Это такая противоположная тенденция»,— обратил внимание премьер-министр.

Постановление, согласно которому внеплановые проверки на предприятиях проводятся только по поручениям президента, правительства и требованиям прокуратуры, действует с марта 2022 года. Исключения установлены только для объектов с высокими категориями риска причинения вреда. В декабре прошлого года мораторий продлили на 2023-й.

В ноябре Федерация независимых профсоюзов России обратилась в правительство с просьбой отменить мораторий на проверки бизнеса. По мнению членов организации, введение моратория ограничило действие федеральной инспекции труда, вследствие чего защита трудовых прав и свобод граждан стала затруднительной.