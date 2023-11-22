17-летнего петербуржца Балазейкина приговорили к 6 годам за поджоги военкоматов

17-летнего жителя Санкт-Петербурга Егора Балазейкина приговорили к шести годам лишения свободы. Такое же наказание для молодого человека в ходе судебных прений запрашивал прокурор. Егора Балазейкина признали виновным в двух попытках поджога военкоматов, которые квалифицировали как покушение на теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Балазейкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Егор Балазейкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд признал, что подросток хотел помешать работе двух военкоматов во время частичной мобилизации и сорвать призыв граждан. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал возраст фигуранта, состояние его здоровья и явку с повинной. Девять месяцев, которые Егор Балазейкин провел в следственном изоляторе, будут зачтены ему «один к одному».

По версии следствия, 12 февраля 2023 года Егор Балайзейкин пытался бросить бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата рядом со станцией метро «Новочеркасская» в Санкт-Петербурге, а 28 февраля приехал в Кировск и был задержан после того, как метнул «коктейль Молотова» в здание местного военкомата (здание при этом не загорелось). Изначально действия молодого человека рассматривали как попытки повреждения или уничтожения имущества (ст. 167 УК РФ) или хулиганство (ст. 213 УК РФ), но вскоре переквалифицировали дело на «терроризм» (ст. 205 ч. 1 УК РФ).

В своем последнем слове молодой человек частично признал вину, но заявил, что не считает свои действия «покушением на теракт». По его словам, он, совершая попытку поджога военкоматов, хотел выразить протест против ввода российских войск на территорию Украины.

Александр Кислов