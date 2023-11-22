Для 17-летнего жителя Петербурга запросили шесть лет по делу о поджоге военкоматов

Прокурор попросил приговорить 17-летнего жителя Санкт-Петербурга Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии по делу о покушении на теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ) после двух попыток поджечь военкоматы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Балазейкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Егор Балазейкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Процесс по делу Егора Балазейкина проходит в 1-м Западном окружном военном суде. Как сообщает «Фонтанка», в ходе прений сторон гособвинитель заявил, что вина подсудимого полностью доказана.

По словам прокурора, Егор Балазейкин хотел «воспрепятствовать деятельности данных учреждений по призыву граждан на военную службу». По мнению государственного обвинителя, не стоит связывать поступок гимназиста со смертью его дяди-добровольца на Украине: «С момента гибели прошло значительное количество времени. Своими действиями дядю он предал»,— отметил представитель стороны обвинения.

Дата вынесения приговора молодому человеку пока не назначена.

По версии следствия, 12 февраля Егор Балайзейкин пытался бросить бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата рядом со станцией метро «Новочеркасская» в Санкт-Петербурге, а 28 февраля приехал в Кировск и был задержан после того, как метнул «коктейль Молотова» в здание местного военкомата (здание при этом не загорелось). Изначально действия молодого человека рассматривали как попытки повреждения или уничтожения имущества (ст. 167 УК РФ) или хулиганство (ст. 213 УК РФ), но вскоре переквалифицировали дело на «терроризм» (ст. 205 ч. 1 УК РФ) — санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Александр Кислов