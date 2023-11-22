Глава Большого театра Урин заявил о продолжении работы на своей должности

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил в беседе с ТАСС, что он продолжает работать на своей должности. По его словам, сейчас он находится с театром на гастролях в Минске. Господин Урин отметил, что никаких официальных сообщений о том, что он покидает должность, не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Урин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Урин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вы знаете, я работаю. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске»,— ответил Владимир Урин на соответствующий вопрос журналиста.

В ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что сообщения о смене руководства театра недостоверны, господин Урин сказал: «Я ответил на вопрос ровно так, как считаю необходимым ответить».

15 ноября «Известия» со ссылкой на источники сообщали, что Владимир Урин покинет пост руководителя Большого театра, а его должность займет нынешний глава Мариинского театра Валерий Гергиев. По данным издания, господин Гергиев будет совмещать руководство Мариинским театром и руководство Большим. «Известия» писали, что о перестановках в Большом театре будет объявлено в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума (16–18 ноября).

17 ноября в кулуарах форума Валерий Гергиев заявил, что он «достаточно занят» и «не искал возможности работать еще больше». В этот же день Forbes со ссылкой на источники сообщил, что Владимир Урин написал заявление об уходе с должности гендиректора Большого театра по собственному желанию и документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Полина Мотызлевская