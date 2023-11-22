Кикбоксеру вменили госизмену

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу 48-летний Ахмед Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Это не первый случай уголовного преследования бывшего спортивного функционера и районного депутата — после первых двух он скрылся из России и обосновался на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов

Фото: Архив Ахмеда Ахмедова Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов

Фото: Архив Ахмеда Ахмедова

Новое уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена). Поводом для этого решения следователей ФСБ стало участие Ахмеда Ахмедова в боевых действиях против российской армии на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил «Ъ» источник в силовых структурах, сотрудники ФСБ установили, что Ахмед Ахмедов, а также его земляк Магомед Сайпулаев в ноябре 2022 года, находясь на территории Украины, возглавили батальон имени имама Шамиля, структурно входящий в ВСУ, для участия в боевых действиях против вооруженных сил России.

Во вторник, 21 ноября, на основании материалов оперативников и следователей дагестанского управления ФСБ России в отношении Ахмеда Ахмедова и Магомеда Сайпулаева были возбуждены уголовные дела.

Ахмед Ахмедов с 2011 года возглавлял детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ) в Кизлярском районе республики и несколько лет работал старшим тренером сборной Дагестана по кикбоксингу. Он был удостоен звания заслуженного работника физической культуры республики и отличника образования Дагестана.

К этому же периоду относится и расследование уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. Возбуждено оно было в октябре 2016 года. Согласно данным следствия, весной 2015 года Ахмед Ахмедов, имевший статус депутата районного собрания и руководивший спортивной секцией, стал оказывать знаки внимания ученице 10-го класса одной из местных школ, члену районной сборной детской команды. В августе, в очередной раз встретившись со школьницей в городе, депутат привез ее в ДЮСШ и изнасиловал в своем рабочем кабинете. Следователи зафиксировали в деле еще два случая насилия над несовершеннолетней: в октябре Ахмед Ахмедов привез школьницу к себе домой, а в ноябре воспользовался съемной квартирой.

В марте 2017 года следователи Кизлярского межрайонного следственного отдела (МРСО) республиканского управления Следственного комитета России возбудили еще одно уголовное дело — о мошенничестве и служебном подлоге — по факту хищения более 353 тыс. руб., выделенных на закупку бензина для служебной «Газели» ДЮСШ.

До суда дела не дошли — Ахмед Ахмедов скрылся от следствия.

Как сообщили «Ъ» в городском суде Кизляра, по ходатайствам следователя МРСО суд выносил постановления об обыске и аресте имущества Ахмеда Ахмедова, а в конце ноября 2021 года — о его заочном заключении под стражу. СМИ сообщали, что вскоре после переезда в 2017 году на Украину Ахмед Ахмедов стал президентом местной федерации профессионального кикбоксинга «К-1».

Про Магомеда Сайпулаева оперативникам было известно, что до выезда из России он проживал попеременно в селе Гимры Унцукульского района и в Махачкале.

«Была информация, что он пособничал гимринской диверсионно-террористической группе, однако ни в чем серьезном поучаствовать не успел»,— рассказал источник «Ъ».

По данным силовиков, на Украине, преимущественно в Одессе, где находится одна из крупнейших в стране мечетей, несколько лет назад сформировалась группа выехавших из России радикальных исламистов, в том числе представителей движения «Хизб ут-Тахрир» (признано террористическим и запрещено в РФ). «В Одессе находится крупный исламский центр, который курируют украинские спецслужбы,— утверждает источник “Ъ”.— После начала СВО в среде покинувших Россию при активном участии полковника СБУ Анвара Деркача началась активная вербовка. Часть стала изображать из себя бойцов в окопах, часть пошла в "телеги" посты писать».

Юлия Рыбина, Махачкала