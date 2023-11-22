«Аэрофлот» объяснился с пассажирами

«Аэрофлот» объяснил массовое аннулирование билетов на Пхукет нежеланием нарушать антимонопольное законодательство. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответное письмо перевозчика Союзу потребителей. Как заявили в компании, одна из сотрудниц удалила часть данных из таблицы Excel и отправила на регистрацию некорректную информацию по тарифам, что и привело к снижению цен на билеты. Перевозчик уточнил, что не планировал продавать их в несколько раз дешевле обычного. Подробности — у Владимира Расулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В октябре на сайте «Аэрофлота» отображались нетипично низкие цены на перелеты из Москвы, Екатеринбурга и Красноярска на Пхукет. Стоимость тарифа туда-обратно составляла от 6,5 до 20 тыс. руб. В итоге за одни сутки продажи на это направление подскочили в 37 раз, было реализовано более 2,5 тыс. билетов. Вскоре компания их аннулировала, объяснив цены техническим сбоем.

Возврат денег «Аэрофлот» мотивировал нежеланием нарушать антимонопольное законодательство. Он подчеркнул, что занимает доминирующее положение на маршруте Екатеринбург — Пхукет. Такая причина не является оправданием для аннулирования билетов, считает председатель Союза потребителей Петр Шелищ:

«Это полная чушь, потому что понятие монопольно низкой цены применимо к отношениям монополиста с его поставщиками. Если бы он заставлял поставщиков керосина или каких-то услуг в аэропортах по слишком низкой цене ему что-то поставлять, тут вмешались бы антимонопольные органы».

Из-за многочисленных жалоб пассажиров в конце октября ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. А 22 ноября в СМИ появились публикации о том, что прокуратура вынесла представление главе «Аэрофлота». Как поясняют опрошенные “Ъ FM” эксперты, теперь у перевозчика есть месяц, чтобы устранить нарушение. Помимо этого, компания должна повлиять на причины, из-за которых произошла эта ситуация.

Правда, вряд ли такой шаг скажется на возврате билетов, считает управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик: «Учитывая, что с момента аннулирования прошел месяц, на мой взгляд, восстановить билеты, тем более на конкретные даты, всем пассажирам не получится. По сути, представление прокурора оказывается неисполнимым для компании. Это не снятие с нее всех правовых последствий, поскольку формально неисполнение требований прокурора влечет ответственность по другой статье КоАП».

Прокуратура также планирует привлечь авиакомпанию к административной ответственности по статье о нарушении прав потребителей на получение достоверной информации об услуге. В этом случае «Аэрофлоту» придется выплатить штраф до 10 тыс. руб. Авиаперевозчик может столкнуться и с более серьезными финансовыми последствиями, говорит руководитель коммерческой практики адвокатского бюро КИАП Юлия Паушкина:

«Гораздо более существенными для "Аэрофлота" могут быть иски потребителей, а именно о признании договоров, которые он расторг в одностороннем порядке. Здесь последствия, в том числе финансовые, для перевозчика будут существенно выше, особенно с учетом количества потребителей.

Анализ последней судебной практики, включая позицию Верховного суда, говорит о том, что "Аэрофлоту" будет непросто обосновать свою позицию в суде».

Эксперты полагают, что даже если пассажиры подадут не коллективный, а индивидуальные иски, у них есть шанс выиграть дела. Подобные ситуации уже рассматривал Верховный суд. Несколько лет назад мужчина купил одежду на сайте ЦУМа почти в 850 раз дешевле реальной стоимости. Тогда инстанция высказалась по таким делам довольно однозначно: компании не имеют права расторгать договор купли-продажи в одностороннем порядке, даже ссылаясь на технические проблемы.

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Мария Широкова, Иван Корякин