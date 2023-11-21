«Известия»: главе «Аэрофлота» внесли представление из-за аннулирования билетов

Прокуратура внесла представление главному исполнительному директору «Аэрофлота» Сергею Александровскому из-за аннулирования 3 тыс. билетов на Пхукет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Александровский

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Сергей Александровский

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В прокуратуре сообщили, что представление внесено об устранении нарушений федерального законодательства. Господина Александровского собираются привлечь к административной ответственности за нарушение прав потребителей (ч.1 ст. 14.8 КоАП).

19 октября в продажу поступили билеты на несколько рейсов Екатеринбург—Пхукет по заниженной стоимости — цена начиналась от 6 470 руб. «Аэрофлот» разослал пассажирам сообщение об аннулировании бронирования, объясняя это техническим сбоем.

Подробнее — в тексте «Ъ Урал» «Пхукет с пересадкой в суде».

Петр Бузлаев