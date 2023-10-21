Клиенты «Аэрофлота» пожаловались на отмену бронирования дешевых билетов
Клиенты «Аэрофлота» жалуются, что компания отменила бронирования дешевых билетов на Пхукет, купленных 19 октября. По их словам, авиакомпания объяснила появление таких дешевых билетов на ее сайте техническим сбоем. Интервью с одним из клиентов публикуют «Известия».
«Приобрели билеты 19 октября в 14:00 стоимостью 11–12 тыс. руб. на человека в оба конца. Даты 6–16 ноября. Взяли билеты, об отмене узнали сегодня, пришли письма счастья»,— рассказал мужчина.
«Такая стоимость произошла из-за их внутренней ошибки, почему я должен страдать из-за их ошибок?» — сказал клиент компании. По его словам, он создал беседу для столкнувшихся с такой же проблемой, в которую вступили более тысячи человек.
Как следует из опубликованного «Известиями» письма для клиентов компании, в качестве компенсации «Аэрофлот» предложил скидки в 30% от прежних высоких цен на места в экономклассе и 5000 миль в подарок.
«Аэрофлот» никак не комментировал эти сообщения.