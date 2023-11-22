В Нижегородской области хотят ввести наказание за склонение к абортам

Минздрав Нижегородской области разработал проект закона «О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности». Сегодня его рассмотрел и одобрил в первом чтении комитет законодательного собрания по социальной политике. Министерство предлагает ввести административную ответственность за склонение к абортам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, для задумавшихся об аборте женщин чиновники намерены сделать обязательной процедуру УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода и консультации с психологом, юристами и представителями духовенства. Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова сообщила, что снижение числа абортов и их профилактика должны повысить рождаемость.

Депутаты полагают, что проект закона требует доработки. В документе не рассчитан объем необходимого бюджетного финансирования для профилактики абортов и не ясно, как и кого наказывать за склонение к прерыванию беременности.

Также проект закона не содержит гарантий для врачей, которые в ряде случаев вынуждены убеждать женщин сделать аборт, чтобы сохранить беременным жизнь.

Депутат КПРФ Роман Кабешев подчеркнул, что для роста рождаемости необходимо в первую очередь обеспечить семьям достойные социально-экономические условия. Тем не менее, проект закона члены комитета одобрили в первом чтении. Депутаты законодательного собрания рассмотрят инициативу минздрава на заседании 30 ноября.

Ранее нижегородский минздрав предложил запретить на федеральном уровне аборты в частных клиниках. Проект закона комитет заксобрания также одобрил в первом чтении.

Роман Рыскаль