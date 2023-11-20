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Нижегородский минздрав предложил запретить аборты в частных клиниках

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение в заксобрание региона подготовленный минздравом законопроект, в котором предлагается запретить проводить аборты в частных клиниках и сократить с 12 до восьми недель срок, при котором можно искусственно прервать беременность. Документ опубликован в региональной базе законопроектов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутаты предлагают внести изменения в статью 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Законопроект разработан для улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, которые могут возникнуть во время и после аборта, говорится в пояснительной записке.

Согласно поправкам, аборт можно будет сделать только в организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения. По мнению депутатов, в частных клиниках нет возможностей и навыков оказания медпомощи в случае осложнений, не соблюдается «неделя тишины», женщине не предоставляют консультации с психологом и юристом и не рассказывают о мерах соцподдержки.

«Также молодые люди в настоящее время откладывают возраст материнства и отцовства на более поздний период до получения образования, профессии, до приобретения материальных благ. Учитывая то, что возраст первородящих в настоящее время составляет 31 год, то ставку по увеличению рождаемости нужно делать на людей старше 30 лет, которые планируют родить второго, третьего и последующих детей»,— говорится в документе.

Ранее правительство Нижегородской области утвердило краткосрочную программу повышения рождаемости. По расчетам властей, в 2023-2025 годах благодаря механизмам поддержки семей в регионе должно родиться 67,1 тыс. детей.

Елена Ковалева

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