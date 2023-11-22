О спорт, ты — срок!

Как стало известно “Ъ”, десять лет лишения свободы запросил гособвинитель для одного из крупнейших российских спортивных функционеров — экс-директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП) Александра Кравцова. По версии следствия, с помощью пособников, включая бывших заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Геннадия Алешина и антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики Роберта Попова, которым грозит по восемь лет, обвиняемый похитил из казны более 26 млн руб. Эти деньги в течение нескольких лет выплачивались господином Кравцовым в виде заработной платы «мертвым душам» — родственникам как самого директора, так и его главбуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Александра Кравцова прокурор запросил максимально возможный срок

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Для Александра Кравцова прокурор запросил максимально возможный срок

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рассматривать уголовное дело обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Александра Кравцова и его пятерых предполагаемых сообщников Замоскворецкий суд Москвы начал в марте прошлого года. На полтора с лишним года процесс растянулся исключительно из-за того, что на судебные заседания периодически не являлись то защитники, то свидетели, то «другие участники» процесса.

Как уже рассказывал “Ъ”, основанием для начатого Следственным комитетом России (СКР) 15 сентября 2020 года расследования стали материалы проверки Генпрокуратуры РФ о финансовых злоупотреблениях в ЦСП.

Сам центр отвечает за обеспечение подготовки российских сборных команд: проведение тренировочных сборов, закупку инвентаря и экипировки, обеспечение бытовых вопросов, а также за выплату зарплат спортсменам, тренерам и специалистам. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяются миллиарды рублей. 70-летний мастер спорта по современному пятиборью и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Кравцов работал в ЦСП с 2005 года, а с 2009 по 2021 год возглавлял эту организацию со штатом более 4 тыс. человек. В этот период он, в частности, отвечал за подготовку сборной России и был руководителем спортивной делегации на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, входил в состав оргкомитета по обеспечению подготовки российских спортсменов для участия в Олимпиаде-2014 в Сочи, где впоследствии также был главой спортивной делегации.

Уличили же его в трудоустройстве «мертвых душ», за которых он сам якобы и получал зарплаты в ЦСП.

По версии следствия, пособничали ему в этом (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывшие заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Геннадий Алешин, антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Роберт Попов, возглавлявший сочинский филиал ЦСП Игорь Бойко, а также сын главбуха ЦСП Денис Фролов и старшая дочь Александра Кравцова Елена Новикова. По версии СКР, последние двое были трудоустроены в ЦСП фиктивно на должности аналитика сборной России по спортивной стрельбе и тренера сборной России по практической стрельбе соответственно.

По первоначальной версии следствия, только в 2017–2018 годах в качестве зарплат и премий родственникам спортивного функционера и главбуха ЦСП было выписано 14 млн руб. Однако в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что финансовые махинации Александр Кравцов и его предполагаемые сообщники осуществляли не два года, а гораздо дольше. Например, ту же Елену Новикову отец устроил в ЦСП еще в 2010 году. В итоге сумма похищенных из бюджета средств выросла до 26 млн руб.

Отметим, что, пока велось следствие и шел судебный процесс, все фигуранты этого дела находились под домашним арестом и лишь господин Кравцов — в СИЗО. Правда, и ему после заступничества видных спортсменов и политиков было сделано послабление — через два месяца его также вернули домой, но вскоре он вновь оказался за решеткой. У следствия появились данные, что фигурант нарушил избранную меру пресечения и даже якобы готовил побег за границу. Разубедить в этом суд защите обвиняемого не удалось.

В ходе состоявшихся на днях прений именно для Александра Кравцова, как организатора аферы, гособвинитель попросил максимально возможный по вмененной ему в вину статье срок — десять лет лишения свободы. Геннадий Алешин, Роберт Попов, Елена Новикова и Денис Фролов, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде восьми лет, а Игорь Бойко — шести.

Олег Рубникович