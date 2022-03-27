«Мертвые души» не мешали тренировкам

6K 2 мин. ...

Как стало известно “Ъ”, хищение более 26 млн руб. инкриминируется одному из крупнейших российских спортивных функционеров — экс-директору Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП) Александру Кравцову. Эти деньги в течение нескольких лет выплачивались им в виде заработной платы «мертвым душам» — родственникам как самого директора, так и его главбуха. В качестве пособников в совершении преступления в уголовном деле, которое начал рассматривать Замоскворецкий райсуд Москвы, называются бывшие заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Геннадий Алешин и антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Роберт Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Кравцова (в центре) обвиняют в том, что он платил зарплату «мертвым душам»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Кравцова (в центре) обвиняют в том, что он платил зарплату «мертвым душам»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Следственный комитет России (СКР) расследовал чуть менее года, и примерно столько же времени обвиняемые и их адвокаты с ним знакомились. На днях Замоскворецкий райсуд столицы приступил к рассмотрению материалов расследования.

Основанием для возбуждения дела 15 сентября 2020 года стали материалы проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей в ЦСП многочисленные финансовые нарушения. Центр отвечает за обеспечение подготовки российских сборных команд: проведение тренировочных сборов, закупку инвентаря и экипировки, обеспечение бытовых вопросов, а также за выплату зарплат спортсменам, тренерам и специалистам. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяются сотни миллионов рублей.

Больше всего вопросов у СКР возникло к руководителю ЦСП — 69-летнему Александру Кравцову, которого первым и задержали в рамках расследования. Отметим, что он является единственным фигурантом, которому избрали меру пресечения в виде ареста. Это было сделано в сентябре 2020 года. Остальных фигурантов задержали с интервалом в пару дней в июне прошлого года. В частности, по ходатайству следствия под домашний арест по обвинению в пособничестве в растрате в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы отправил бывших заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Геннадия Алешина и антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики Роберта Попова. Аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении возглавлявшего сочинский филиал ЦСП Игоря Бойко, а также сына главбуха ЦСП Дениса Фролова и старшей дочери Александра Кравцова Елены Новиковой. Последние двое числились в ЦСП на должностях аналитика сборной России по спортивной стрельбе и тренера сборной России по практической стрельбе соответственно.

По версии следствия, родственники экс-чиновника и главбуха в возглавляемую Александром Кравцовым организацию были трудоустроены фиктивно. По первоначальной версии, премии и зарплаты, оказывавшиеся в итоге в распоряжении директора ЦСП, выписывались им в 2017–2018 годах. За этот период из бюджета было похищено 14 млн руб.

Однако в ходе расследования размер нанесенного ущерба, по данным “Ъ”, вырос практически вдвое — до 26 млн руб. Как полагают правоохранительные органы, финансовые махинации Александр Кравцов и его предполагаемые сообщники осуществляли не два года, а гораздо дольше.

Например, ту же Елену Новикову отец устроил в ЦСП еще в 2010 году.

Адвокаты фигурантов этого дела, с которыми удалось пообщаться “Ъ”, комментировать ситуацию не стали. По некоторым данным, своей вины подсудимые не признают. Правда, позиция того же Александра Кравцова в ходе следствия выглядела как минимум неоднозначно. Сначала он заявлял, что вменяемые ему махинации невозможны в принципе, поскольку кандидаты на должности в ЦСП проходят конкурсный отбор, а потом, уже после зачисления на должности, еще и отчитываются о своей работе. Затем адвокаты Александра Кравцова выдвинули версию, что у их подзащитного «отсутствовала корыстная цель в перечислении под видом заработной платы, поскольку он осуществлял такие перечисления безвозмездно».

Олег Рубникович