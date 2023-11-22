Баку предложил Еревану сообразить на двоих

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, замерший на несколько месяцев, начал подавать признаки жизни. Обе стороны 22 ноября, не сговариваясь, заявили о готовности возобновить переговоры. Правда, Баку, в последнее время резко критикующий западные страны, настаивает на том, что мирные переговоры должны быть двусторонними. Это новый поворот, учитывая конкуренцию России и Запада за право стать главным примирителем двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время 59-й Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время 59-й Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Возобновление после затяжной паузы мирных переговоров Баку и Еревана кажется весьма вероятным. Обе стороны заявили о готовности их продолжить. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев 22 ноября во время встречи с замглавы МИД Великобритании Лео Докерти сказал: никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией больше нет. «Наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для заключения мирного договора и нормализации отношений между двумя странами»,— отмечается в сообщении на сайте президента Азербайджана.

Азербайджанский МИД при этом накануне отметил: переговоры должны быть двусторонними. В его заявлении от 21 ноября говорится, что Азербайджан «готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе, чтобы финализировать мирное соглашение как можно скорее»: «Мы считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе. Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных проволочек и надеемся, что она положительно отреагирует на этот призыв, чтобы начать переговоры в ближайшее время».

Желаемый для Азербайджана формат мирных переговоров назвал в разговоре с агентством Reuters советник Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев. По его словам, такие переговоры не нуждаются в посредничестве Запада — Баку и Ереван могут обо всем договориться сами.

«Мирное соглашение — это не ядерная физика. При наличии доброй воли фундаментальные принципы мирного договора могут быть разработаны в короткий срок»,— заявил господин Гаджиев.

На уточняющий вопрос об участии в таких переговорах Запада, Хикмет Гаджиев ответил: «Нам нужен мир в нашем регионе, не в Вашингтоне, Париже или Брюсселе».

Тем самым Хикмет Гаджиев зафиксировал относительно новую позицию Азербайджана, который в последнее время неоднократно критиковал США и Францию за их слишком проармянскую, по мнению Баку, позицию. Парижем Азербайджан недоволен в связи с тем, что Франция заметно усилила военное сотрудничество с Арменией. Речь идет об экспертном содействии в реформировании армянской армии и о поставках Еревану военной техники. На первом этапе Армения получила 20 французских бронемашин Bastion.

Вашингтон в Баку недавно критиковали за прозвучавшие из уст помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена обвинения, что из-за действий Азербайджана почти все армянское население Карабаха было вынуждено покинуть свои дома. После этого Азербайджан отказался от встречи с армянской стороной в Вашингтоне, а МИД страны заявил, что США из-за своей позиции могут утратить роль посредника.

21 ноября Хикмет Гаджиев жестко отреагировал на пост главы USAID (американское Агентство содействия международному развитию) Саманты Пауэр, которая написала, что USAID продолжает помогать карабахским армянам, вынужденным покинуть свои дома и уехать из Карабаха из-за сентябрьской военной операции Азербайджана. США, написал в ответ Хикмет Гаджиев, 30 лет поддерживали Армению (в своем твите господин Гаджиев назвал ее «страной-агрессором») и продолжают эту политику. «Маски сброшены! В Азербайджане больше нет места деятельности USAID»,— заключил советник Ильхама Алиева.

Армения, чьи отношения с Западом сейчас, наоборот, находятся на подъеме, также говорит о готовности к переговорам.

«Армянская сторона продолжает считать, что, несмотря на все трудности и вызовы, существует реальная возможность установления мира между двумя странами, который может быть достигнут при наличии политической воли у обеих сторон»,— говорится в опубликованном 22 ноября заявлении МИД Армении. Ведомство сообщило, что днем ранее Баку была направлена шестая редакция соглашения о нормализации отношений.

Ереван, подчеркнули в МИДе, готов возобновить участие в переговорах, руководствуясь следующими принципами: взаимное признание территориальной целостности друг друга без какой-либо двусмысленности и уважение этой территориальной целостности; осуществление дальнейшего процесса делимитации на основе Алма-Атинской декларации и последних советских легитимных карт; разблокирование региональных коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств и принципов равенства и взаимности.

О месте для переговоров и об их формате армянский МИД не высказался. Ранее армянская сторона не раз давала понять, что для нее комфортнее западные площадки. Внешнеполитическое ведомство республики напомнило в своем заявлении, что Баку этой осенью дважды отказался от согласованных встреч — в октябре в испанской Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества, в котором участвовал премьер Армении Никол Пашинян, а потом в Брюсселе.

Место проведения переговоров и, главное, подписания мирного договора имеет принципиальное значение не только для сторон конфликта, но также для Москвы и Запада. Власти РФ хотят, чтобы мирный договор непременно был подписан на их территории. Это подтвердило бы посредническую роль и влияние Москвы на Южном Кавказе.

ЕС и США, также претендующие на роль ключевых посредников, хотели бы подписания соглашения на западной площадке. Армения, говорит собеседник “Ъ” в российских госструктурах, предпочитает Запад и не хотела бы подписывать документ в России. «Сейчас у нас с Баку отношения на подъеме, а с Ереваном деградируют»,— констатирует собеседник “Ъ”. Азербайджан, по его словам, разочаровавшись в роли Запада, готов подписывать документ или в Москве, или где-нибудь на границе с Арменией.

Владимир Соловьев