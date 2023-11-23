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Коммерсантъ FM
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Алюминиевые руды требуют льгот

Правительство обсудит снижение ввозной пошлины на бокситы для мегапроекта «Русала»

Будущий проект «Русала» по строительству глиноземного завода в Усть-Луге может получить поддержку государства в виде отмены или сокращения ввозной пошлины на бокситы. Сейчас Россия почти не импортирует бокситы, покрывая мощности существующих глиноземных заводов за счет своих месторождений. Однако их потенциал ограничен, а «Русал» планирует ввозить для своего будущего завода до 5 млн тонн в год бокситов из Гвинеи.

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Минпромторг предлагает рассмотреть вопрос оптимизации ввозных таможенных пошлин или предоставления тарифных льгот на бокситы, говорится в «дорожной карте» по реализации стратегии развития металлургической отрасли (есть в наличии “Ъ”). Вице-премьер Денис Мантуров утвердил «дорожную карту» на прошлой неделе. «Русал» оставил вопросы “Ъ” без комментариев.

Бокситы нужны для производства глинозема, а глинозем — для производства алюминия. Сейчас ставка таможенной пошлины при импорте на территорию ЕАЭС алюминиевых руд и концентратов составляет 5%. Однако на данный момент Россия не завозит существенные объемы бокситов. По данным таможенной статистики ЕАЭС, Россия в 2021 году импортировала 17 тыс. тонн алюминиевых руд стоимостью лишь $7 млн. Данные за 2022 год не опубликованы.

«Русал» по итогам 2022 года произвел 12,3 млн тонн бокситов, из которых на российские активы «Боксит Тимана» и СУБР приходится 47% добычи. Другие бокситовые активы «Русала» расположены на Ямайке, в Гвинее и Гайане. При этом только 51% всего глинозема группы (3 млн тонн) производится в России, остальное компания импортировала со своих зарубежных производств или закупала с рынка. Из 4–5 тонн бокситов получается две тонны глинозема, а из двух тонн глинозема — одна тонна алюминия. Российские бокситовые рудники полностью покрывают потребности глиноземных заводов «Русала» в России, но не обеспечивают всех потребностей группы в глиноземе.

При этом в 2022 году «Русал» потерял контроль над Николаевским глиноземным заводом и доступ к сырью из Австралии из-за санкций. Это привело к необходимости закупать большие объемы на рынке, что негативно сказалось на себестоимости производства алюминия. Согласно отчету компании, себестоимость продаж алюминия выросла в 2022 году на 30,2%, до $10,77 млрд, в том числе расходы на покупку глинозема взлетели на 149,3%, до $1,847 млрд, из-за роста цен и увеличения объема закупаемого сырья.

Для решения проблемы «Русал» планирует построить в Ленинградской области самый крупный в России глиноземный завод мощностью 4,8 млн тонн. Первая очередь завода мощностью 2,4 млн тонн будет введена до конца 2028 года, а вторая очередь с аналогичными параметрами — к 2032 году. Компания оценивала стоимость строительства в 400 млрд руб. Сырьевой базой станут бокситы гвинейских предприятий «Русала» Compagnie Des Bauxites De Kindia и Friguia, добычу на которых предполагается увеличить. Исходя из цен на бокситы в $60–70 за тонну, при текущей ставке пошлины на бокситы «Русал» тратил бы до $15 млн в год.

Необходимость импорта бокситов объясняется низким качеством руд российских месторождений. Как отмечалось в докладе Минприроды о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов, из-за этого в России для производства глинозема металлургического сорта используются только 43% балансовых запасов бокситов и 16% запасов нефелиновых руд.

Цены на бокситы в ближайшей перспективе будут стабильными. Борис Красноженов из Альфа-банка говорит, что существенного роста цен на них в 2024 году не ожидается. В данный момент на мировом рынке нет дефицита, и крупные алюминиевые компании в Китае (China Hongqiao Group, Chinalco, State Power Investment Corporation) разрабатывают свои собственные месторождения бокситов в Гвинее, производство на которых в этом году выросло на фоне ограничений поставок из Индонезии.

Евгений Зайнуллин

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