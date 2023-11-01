«Русал» грузится ближе к Азии

«Русал», который на прошлой неделе купил долю в китайском заводе по производству глинозема, активизировал планы по строительству портового терминала на Дальнем Востоке, через который сможет принимать глинозем и отправлять алюминий. Мощность терминала может составить 1,5 млн тонн в год. По мнению экспертов, строительство обойдется не менее чем в 12 млрд руб. и займет до трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Русал» в октябре увеличил уставный капитал своей дочерней компании ООО «Причал», созданной в 2017 году, с 185 млн до 620 млн руб., следует из данных раскрытия.

«Причал» изначально создавался как проектная компания по строительству терминала в акватории бухты Ванино мощностью 1,5 млн тонн в год для отгрузки продукции будущего глиноземного комбината с аналогичной мощностью первой линии. В 2017 году «Русал» планировал, что стройка обойдется в 5,4 млрд руб. и завершится к концу 2019 года. Однако затем эти планы были отложены, и с 2017 года сообщений о строительстве терминала не было.

В «Русале» подтвердили “Ъ”, что «в настоящий момент "Русал" рассматривает возможность использования терминала также для отгрузки готовой продукции». В компании добавили, что никогда не отказывались от идеи строительства этого объекта.

В 2022 году «Русал» объявлял тендер на разработку предпроектных решений для организации перегрузочного комплекса для импортного сырья в северо-западном и дальневосточном направлении. Согласно материалам тендера, победителю требовалось проанализировать создание специализированного морского терминала по перевалке сырья в порту Советская Гавань на базе действующего порта, а также провести оценку акватории для выбора экспортно-импортного терминала в близости от морских портов Ленинградской области.

Исторически «Русал» использовал порт Ванино для приемки сырья из Австралии, а морской порт Санкт-Петербург — для приема глинозема из Бразилии и Ямайки. В 2018 году после введения блокирующих санкций США компания рассматривала также возможность перевалки глинозема через Новороссийск.

Ситуация с обеспечением сырьем для «Русала» резко обострилась в 2022 году, когда компания потеряла доступ к Николаевскому глиноземному заводу на Украине и сырью из Австралии из-за санкций. Согласно отчету компании, себестоимость продаж алюминия выросла в 2022 году на 30,2%, до $10,77 млрд, в том числе расходы на покупку глинозема взлетели на 149,3%, до $1,847 млрд, из-за роста цен и увеличения объема закупаемого сырья. Поставки глинозема с Украины и из Австралии «Русал» заменил в основном сырьем из Китая. Одновременно из-за санкций доля азиатского рынка в продажах алюминия «Русала» резко выросла — с 23% до 33% по итогам первого полугодия 2023 года, тогда как доля выручки, приходящейся на европейский рынок, упала до 31% с 40% год назад.

«Русал» 24 октября сообщил, что за $261 млн приобретает 30% в китайском производителе глинозема Hebei Wenfeng New Materials Co., что позволит российской компании получать около 1,45 млн тонн глинозема в год в качестве доли в продукции. Этот завод расположен в Таншане, и поставки оттуда в Совгавань могут быть организованы морем. Также «Русал» летом объявил о планах построить в Усть-Луге глиноземный завод на 4,8 млн тонн и стоимостью 400 млрд руб.

Стоимость строительства нового терминала может составить минимум 12 млрд руб., считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Реалистичным выглядит срок строительства от двух с половиной до трех лет, считает эксперт, сделать быстрее будет сложно. Транспортная доступность Ванино и Совгавани не станет проблемой для строителей: многие материалы могут быть доставлены водным транспортом, добавляет он. Более существенной проблемой Михаил Бурмистров считает кадры и нехватку квалифицированных подрядчиков для строек на Дальнем Востоке.

Евгений Зайнуллин