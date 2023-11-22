Путин передал мэрии Москвы пять типографий норвежского холдинга Amedia

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче пяти типографий норвежского холдинга Amedia под временное управление правительства Москвы. Ранее управление этими типографиями осуществляло Росимущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Московские власти будут управлять типографиями, расположенными в столице, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже и Новосибирске. Правительство Москвы по указу президента получило 3,6 тыс. обыкновенных акций АО «Прайм принт Москва», 140 тыс. обыкновенных акций АО «Прайм принт Екатеринбург», 700 акций АО «Прайм принт Новосибирск», 6,7 тыс. акций АО «Прайм принт Челябинск» и 56% долей в уставном капитане АО «Прайм принт Воронеж».

В апреле 2022 года компания Amedia покинула Россию. После ухода из России норвежский холдинг передал свою долю в воронежской и новосибирской типографиях миноритариям. «Прайм Принт» в Воронеже достался совладельцу издательского дома «Свободная пресса» Александру Лапину. «Прайм Принт» в Новосибирске сначала перешла к Shkulev Media Holding, а затем к АО «Советская Сибирь». Все права акционера остальных четырех типографий (Москва, Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург) перешли экс-главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову (включен в реестр иностранных агентов). 18 сентября президент Владимир Путин передал все типографии, принадлежавшие Amedia, под управление Росимущества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Печатный перехват».

Александр Кислов