Печатный перехват

Российские полиграфические активы норвежского холдинга Amedia, ушедшего из страны после начала военных действий на Украине, переданы под управление Росимущества. Речь идет о типографиях «Прайм Принт» в пяти городах. Исходно предприятия должны были перейти под контроль бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) для поддержки работы независимых СМИ в России. В «Новой газете» подчеркнули, что судьбу активов «решили без учета мнения трудовых коллективов и менеджмента». Юристы уточняют, что управляющий может заключать сделки, принимать решения от имени владельцев, включая право сменить директора, и видят риски судебных претензий со стороны Amedia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно указу президента от 18 сентября, опубликованному на официальном портале правовых актов, во временное управление Росимуществу переданы российские полиграфические активы, принадлежавшие Amedia:

3,6 млн обыкновенных акций «Прайм Принт Москва»,

140 тыс. акций «Прайм Принт Екатеринбург»,

700 тыс. акций «Прайм Принт Новосибирск», 6,8 тыс. акций «Прайм Принт Челябинск»,

а также 56% «Прайм Принт Воронеж».

После начала военных действий на Украине Amedia объявил об уходе из России. В апреле 2022 года холдинг сообщил, что передает права акционеров и руководство российскими типографиями бывшему главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. В частности, под управление господина Муратова должны были перейти шесть типографий, четыре из которых находились в собственности медиахолдинга, а две — «на основе совместного владения с миноритарными акционерами». Средства от «возможной будущей продажи» пойдут на поддержку работы независимых СМИ в России, уточняли тогда в Amedia.

«За это время удалось сберечь, несмотря на непростую ситуацию, уникальные типографии и их замечательные коллективы. Половину чистой прибыли мы оставляли в распоряжении коллективов, что помогало решать социальные проблемы сотрудников. Но судьбу предприятий решили без учета мнения трудовых коллективов и менеджмента»,— говорится в заявлении «Новой газеты». В «Прайм Принт» не ответили на запрос «Ъ».

В «Прайм Принт», где печаталась «Новая газета», готовились к передаче активов менеджменту, но в итоге «решено было все это дело национализировать», заявил РБК Дмитрий Муратов: «Мы, понимая, что такой актив не удержать, что он будет считаться стратегическим, идеологическим, что «Новой газете» не дадут этим владеть, хотели, чтобы этим владели те люди, которые работают на предприятиях, которые создают на них полиграфическую продукцию». По его словам, заявка на сделку была подана в Минцифры и находилась на рассмотрении у правкомиссии. Господин Муратов уточнил, что у него больше нет никаких отношений с холдингом Amedia.

Юристы, впрочем, уточняют, что о национализации пока речь не идет.

Передача активов во временное управление Росимуществу означает, что теперь «оно осуществляет полномочия собственника в отношении этого имущества», поясняет юрист Delcredere Артем Касумян. Таким образом, добавляет партнер NSP Арам Григорян, управляющий может заключать сделки, принимать решения от имени владельцев, включая право сменить директора.

Единственное ограничение состоит в том, что «временный управляющий не вправе распоряжаться активом», то есть не может продать его, уточняет господин Касумян. В рамках действующего правового регулирования «продажа актива, находящегося во временном управлении, действительно невозможна», однако «прежний собственник фактически утрачивает возможность влиять на бизнес компании и извлекать из нее прибыль», подтверждает господин Григорян.

Вместе с тем, отмечает Арам Григорян, в указе президента не оговорено, «в каком объеме Росимущество и новый менеджмент вправе распоряжаться активами, которые находятся на следующем корпоративном уровне», то есть могут ли они отчуждать имущество и дочерние структуры. Прямого запрета нет, подчеркивает юрист.

Также в указе не объясняется, возможна ли дальнейшая передача компании в управление иному лицу, например российскому инвестору.

По мнению Артема Касумяна, решение об этом может принять президент, а Росимущество вправе предложить кандидатуру нового управляющего.

Юристы видят в ситуации риски потенциальных судебных разбирательств с Amedia. Господин Касумян уточняет, что у России с Норвегией имеется двусторонний инвестиционный договор от 1995 года: «Не исключаю, что норвежская компания посчитает, что РФ допустила экспроприацию ее имущества, и начнет инвестиционный арбитраж».

Анна Занина, Юлия Юрасова