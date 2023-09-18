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Коммерсантъ FM
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обновлено 20:49

Путин передал Росимуществу норвежские доли в типографиях «Прайм Принт»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому норвежские доли медиахолдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм Принт» в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже передаются во временное управление Росимущества. В апреле 2022 года компания Amedia Eastern Europe AS покинула Россию, с апреля 2023 года типографии «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске и Екатеринбурге принадлежали главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан иностранным агентом).

«Судьбу предприятий решили без учета мнения трудовых коллективов и менеджмента. Теперь все вопросы в Росимущество»,— прокомментировала редакция «Новой газеты» решение президента передать типографии в госсобственность. В сообщении «Новой» отмечается, что редакция никак не вмешивалась в работу менеджеров, которые сделали типографии «одними из лучших в России».

Половину чистой прибыли руководство газеты оставляло в распоряжении коллективов, что «помогало решать социальные проблемы сотрудников». «За это время удалось сберечь, несмотря на непростую ситуацию, эти уникальные типографии и их замечательные коллективы»,— говорится в сообщении.

С 1998 года Amedia Eastern Europe AS имела шесть типографий «Прайм Принт» (Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Воронеж и Новосибирск). После ухода компании из России она передала свою долю в воронежской и новосибирской типографиях миноритариям. «Прайм Принт» в Воронеже достался совладельцу издательского дома «Свободная пресса» Александру Лапину. «Прайм Принт» в Новосибирске сначала перешла к Shkulev Media Holding, а затем к АО «Советская Сибирь».

Все права акционера остальных четырех типографий (Москва, Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург) перешли Дмитрию Муратову. «Наш диалог с Муратовым на протяжении долгого времени был хорошим, и мы рады, что он сказал ''да''. Мы верим, что Муратов будет хорошим менеджером полиграфического предприятия. Согласованное решение также помогает нам защитить первоначальное намерение инвестиций Amedia в России»,— заявил тогда генеральный директор Андерс Мёллер Опдал.

1 сентября Дмитрий Муратов был включен в реестр иностранных агентов. 4 сентября редакция «Новой газеты» сообщила, что господин Муратов временно покинет пост главного редактора издания на время судебного разбирательства о его включении в реестр. В сентябре 2022 года суд аннулировал лицензию «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты», а также сайта издания. В июне этого года Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету Европа».

Подробнее — в материале «Ъ» «Печатные воспоминания».

Полина Мотызлевская

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