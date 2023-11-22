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Коммерсантъ FM
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Венгрия привлекает ВНЖ

Во сколько обойдется квартира в Будапеште

Венгрия стала самой популярной страной для покупки жилья среди россиян. На нее по итогам января-октября 2023 года пришлось 13% спроса, рассказали в NF Group. Лидерство Венгрии связано с программой ВНЖ, срок оформления которого составляет всего два месяца. После чего инвестор в течение полугода должен купить недвижимость стоимостью от €155 тыс. Кроме того, во втором квартале индекс цен на жилье вырос почти на 3% за год, подсчитали аналитики. С поправкой на инфляцию стоимость фактически снизилась на 15% за тот же период.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Еще одно преимущество Венгрии — тип недвижимости. Россиян привлекают просторные квартиры, отмечает директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина:

«Россиян все еще интересует оформление ВНЖ Евросоюза для свободного перемещения. Почему именно Венгрия? Там самый низкий порог входа в Европейский союз на данный момент — стоимость недвижимости должна начинаться от €155 тыс. Также есть юридическое оформление, которое оплачивается отдельно.

Как инвестиции стремятся в Испанию

Но сначала оформляется вид на жительство, а потом приобретается жилье, то есть в этом тоже большой плюс Венгрии. Покупатели недвижимости остаются спокойными, что сначала они получат вид на жительство, потом уже им нужно внести какую-то весомую сумму за квартиру.

Второй момент — быстрое оформление ВНЖ. Процесс длится от 2,5 месяцев. Наверное, это самый маленький срок ожидания в Европе. И, конечно же, отмечается потенциальный рост стоимости недвижимости в Будапеште. При этом предложения понятны нашим покупателям: квартиры с высокими потолками, большими окнами, а не европейские маленькие коробочки экономкласса».

Как отмечают в NF Group, жилье за границей в качестве инвестиции приобретает около 20% россиян. Примерно столько же покупают недвижимость для собственного проживания. При этом получение гражданства или вида на жительство — основная цель покупки у 60%.

Так, Кипр, занявший второе место в 2023 году, также имеет программу ВНЖ. На него пришлось 12% спроса. Турция, которая в 2022 году была на первом месте рейтинга, сместилась на третью строчку.

Спрос на недвижимость в Венгрии и на Кипре действительно растет, но вряд ли такими темпами, считает управляющий партнер агентства Intermark Global Ирина Мошева:

«Венгрия поднялась в рейтинге из-за того, что программа получения ВНЖ этой страны становится все популярнее. Она одна из самых привлекательных, в том числе и через инвестиции в недвижимость. Более того, объявлено об открытии программы "Золотая виза" — получение ВНЖ Венгрии через инвестиции в жилье.

В каких странах растет число сделок по покупке жилья

Но это все пока не оказало радикального влияния на то, чтобы Венгрия переместилась в топ-3, который составляют прежние направления: Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Индонезия). Если мы сравниваем спрос в третьем квартале 2023 года со вторым кварталом, с 2022 годом, то сделок по покупке недвижимости россиянами в Турции стало меньше, но соотечественники по-прежнему лидируют в рейтинге покупок среди иностранцев.

Что касается Кипра, согласно нашей статистике продаж и официальных данных по количеству сделок, мы не видим пока радикального увеличения по этому направлению. Страна является формально недружественной, и платежи с каждым месяцем для оплаты этой недвижимости у россиян проходят все сложнее».

ОАЭ в топ-5 популярных стран для покупки недвижимости в этом году не попали. Как отмечают в NF Group, это связано с низким летним сезоном. Также в пятерку лидеров по итогам первых десяти месяцев 2023-го вошли Индонезия и Греция. Для сравнения, в 2022 году первые три места рейтинга занимали Турция, ОАЭ и Кипр, а на четвертом и пятом местах — Португалия и Греция.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

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