Инвестиции стремятся в Испанию

Россияне поставили 10-летний рекорд на испанском рынке недвижимости. Ее покупают ради «золотых виз». По данным властей Испании, в первом полугодии граждане России заключили более 2 тыс. сделок. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Испания остается одной из немногих стран Евросоюза, выдающих «золотые визы» в обмен на инвестиции, этим и объясняется рост продаж, говорит вице-президент Russia Sotheby’s International Realty Елена Мариничева: «Основная причина — оформление Golden Visa, получение ВНЖ на три года за инвестиции в недвижимость от €500 тыс.

Во-вторых, испанская недвижимость всегда привлекала россиян. Третья причина — организационный вопрос. Многие открыли зарубежные счета, появилась возможность оплачивать зарубежную недвижимость более легко. Есть нотариусы, которые работают по таким сделкам, поэтому технически все это стало возможно.

При этом сроки оформления вида на жительство — в среднем три-четыре месяца, что гораздо быстрее, чем по многим другим программам.

Например, если мы сравниваем с ПМЖ Кипра, оформлять ID-карточку там могут семь-восемь месяцев. Что касается рисков в виде ужесточения правил, никто однозначно не говорит о том, что их нет. Но мы видим, что власти Испании в процессе оформления идут навстречу нашим гражданам по скорости, по отсутствию каких-то препятствий. Видно отношение, видно, что все-таки инвестиции россиян ждут в стране».

ВНЖ обеспечивает более свободное передвижение по странам Евросоюза, что и привлекает россиян. При этом есть и более простые пути для путешествий по Шенгенской зоне, но тоже через Испанию, отметил эксперт по релокации Денис Москалец: «Можно судить по косвенным признакам, что в целом русскоговорящих людей в Барселоне и в других крупных городах стало на порядок больше. Следовательно, много тех, кто приехал и оформил ВНЖ.

Как и раньше, популярен вариант его получения через учебную визу. Люди, например, приезжают учиться на языковых курсах и оформляют документы. Это все ведет к выдаче ВНЖ, затем — ПМЖ и гражданства. А с начала этого года появился вариант для удаленных работников, digital nomads. Люди подаются сотнями в месяц. Вероятность одобрения близка к 100%.

Де-юре все ВНЖ, кроме инвесторских, подразумевают нахождение в стране более 183 дней в году. Это необходимо для продления данного типа ВНЖ. Многие получают digital nomad на три года, не планируют его продлевать и используют просто для поездок по Шенгену. Либо же надеются, что никто не проверит, сколько человек реально находился в стране. В случае продления в целом в Испании это реально. Проверяют по печатям в паспорте, иногда их там не бывает. Пока что полноценной цифровой системы контроля нет».

Стоимость недвижимости в Испании, которую покупали и продавали россияне, за последние 10 лет выросла практически на четверть и превысила €2 тыс. за квадратный метр. По данным правительства Испании, за последние пять лет ВНЖ по программе «золотых виз» получили почти 4 тыс. россиян. Рекорд пришелся на прошлый год: с января по октябрь ВНЖ получили 738 граждан РФ.

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Иван Корякин