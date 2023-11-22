Совфед одобрил возврат выплат по демпферу нефтяникам

Совет федерации одобрил поправки, возвращающие прежний порядок расчета выплат по демпферу для нефтяников с октября текущего года. Поправки внесло правительство в рамках бюджетообразующего закона на ближайшие три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

С сентября демпфер был скорректирован, в результате выплаты сократились на 50%. Из-за роста биржевых цен на топливо было решено вернуть прежний коэффициент. Таким образом, с 1 октября 2023 года будет введен коэффициент 1 вместо 0,5.

Кроме того, поправки устанавливают механизм расчета цен на нефть российской марки Urals при определении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Предлагается рассчитывать цену на нефть на основе среднего арифметического цены при поставках в порты северо-запада и юга России, увеличивая ее на цену перевозки по морю до роттердамских и средиземноморских портов. Стоимость перевозки рассчитывается в порядке, установленном ФАС, она должна быть минимум $2 за баррель.

Поправки также вводят снижение прогнозируемой скидки на Urals к Brent при расчете налогов с $20 до $15 в 2024 году, до $10 в 2025 году и до $6 в 2026-м, разрешая правительству при необходимости увеличить скидку в пределах $20 за баррель. Сегодня Совет федерации также одобрил повышение НДПИ «Газпрома» на конденсат и газ.

По данным Reuters, благодаря этим поправкам на демпферные выплаты нефтепереработчикам в январе 2024 года уйдет около 0,4 трлн руб. из бюджета. Из-за сниженных налогов на добычу нефти бюджет потеряет еще 0,35 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" всегда один».

Анастасия Ларина