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Коммерсантъ FM
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Совфед одобрил повышение НДПИ «Газпрома» на конденсат и газ

Совет федерации одобрил поправки, повышающие налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат «Газпрома» и газ для газового холдинга и независимых производителей. Поправки входят в бюджетообразующий налоговый закон, разработанный правительством.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно поправкам, НДПИ на газовый конденсат «Газпрома» увеличится на коэффициент, равный умноженному на 1,5 показателю Кабдт (характеризует надбавки за бензин и дизтопливо, применяется при расчете НДПИ на нефть). Повышение не будет действовать на «дочки» «Газпрома», у которых добыча газа не превышает 35% добычи углеводородов.

Совфед также одобрил поправки, с 1 января 2024 года индексирующие НДПИ на газ для «Газпрома» и независимых производителей. Поправки вводят два новых коэффициента при расчете НДПИ на газ: Ккг2023 и Ккг2024.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат «Газпрома» будет идти компенсация демпферных выплат нефтяным компаниям в бюджет. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценивал убытки компании из-за принятия поправок о росте НДПИ в 2025 году в 1 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" всегда один».

Анастасия Ларина

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