Совфед одобрил увеличение МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Совет федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на уровне 19 242 руб. В следующем году МРОТ на 18,5% превысит установленный на 2023 год — 16 242 руб. Предполагается, что такая мера позволит увеличить заработную плату у 4,8 млн человек.

Правительство внесло проект на рассмотрение в Госдуму 29 сентября по поручению президента России Владимира Путина. Документ был внесен вместе с проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы. Кроме того, законом с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42% до 48%.

С июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с января 2023 года — до 16 242. С учетом повышения в 2024 году МРОТ за три года (с 13 890 руб. на 1 января 2022 года) вырастет более чем в полтора раза — на 66,5%.

Подробнее о бюджете — в материале «Ъ» «Расходы уходят в оборону».

Милена Костерева