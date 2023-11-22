В Самарской области продлили ограничение движения для автотранспорта на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области в связи с неблагоприятными погодными условиями продлено ограничение движения для автотранспорта на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет об участках трассы с 802 км по 945 км на территории Ульяновской и Самарской областей, включая Сызрань и Сызранский район), а также с 945 км по 982 км в Ставропольском районе, Жигулевске и Тольятти. В ночь на среду на этой дороге образовался затор из 500 большегрузов.

Несмотря на то, что вернувшийся из Снежного губернатор Дмитрий Азаров на утреннем совещании дал министру транспорта региона Ивану Пивкину поручение контролировать очистку дорог от снега, в настоящее время, по сообщению очевидцев, снегоуборочной техники на М-5 «Урал» не наблюдается.

Ограничение движения ориентировочно снимут вечером 22 ноября.

В среду, 22 ноября, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. До конца дня и вечером местами в регионе ожидается очень сильный снег.

Андрей Сазонов