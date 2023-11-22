Binance расплатится за все

Binance согласилась заплатить $4,3 млрд штрафа по делу об отмывании. Основатель криптобиржи Чанпэн Чжао уйдет в отставку и тоже выплатит штраф. Оператор Binance достиг соглашения с властями США: компания признала вину в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и американских санкций, передает агентство. В частности, Binance согласилась, что не смогла предотвратить платежи группировки «Хамас» через свою платформу.

Эксперты называют сумму взыскания одной из самых больших в истории США. Однако криптоиндустрия отреагировала на новости вокруг платформы положительно, отмечает бывший глава Binance в СНГ, криптоэксперт Владимир Смеркис:

«Для индустрии это очень хорошая новость. Во-первых, потому что Binance, по разным оценкам, в разное время контролилировала от 60% до 70% всего криптовалютного рынка и торгов. Поэтому, конечно, любое давление на такого крупного игрока сильно влияет на всю индустрию, которая на сегодняшний момент составляет порядка $1,4 трлн — не так много для финансового мира, но все же достаточно большая цифра.

Все игроки с нетерпением ждут, как закончится эта история. В целом индустрия такого рода события ожидала. И хорошо, что это может завершиться так позитивно. Например, без юридических издержек более сурового масштаба или уголовного наказания. Для Binance $4,3 млрд не являются какой-то существенной суммой в плане штрафов. Компании она по силам».

Руководство биржи и сам Чанпэн Чжао признали свою вину. Однако сделка с Минюстом позволила площадке продолжить работу в США, а ее основателю сохранить контрольный пакет акций компании. Кроме того, благодаря соглашению претензии ведомства к Binance урегулированы.

Однако против биржи подано еще два гражданских иска. Самые серьезные обвинения выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам, которая заявляет о нарушении платформой законодательства о ценных бумагах. Таким образом американские власти пытаются взять контроль над криптовалютным рынком, полагает старший аналитик Bestchangeru Никита Зуборев:

«Суть всех расследований против криптобирж в том, что они якобы продают незарегистрированные ценные бумаги. Но возникает много аспектов: что именно считать ценными бумагами, является ли ими криптовалюта? Но, скорее всего, это больше имиджевое для властей США решение. Им нужно как-то продавить индустрию.

Уход Чанпэн Чжао не изменит ситуацию ни на рынке, ни на бирже. Он не так принимал каких-то кардинальных решений, все это делается коллегиально. Большинство бирж и до этого старались разделять бизнес для США и всего мира, потому что там очень неоднозначные правила. Мы уже видим, к чему они приводят».

Приговор Чанпэну Чжао по делу о нарушении антиотмывочных законов будет объявлен позже. Ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Однако как сообщил The Wall Street Journal, в аналогичном случае бывший руководитель криптобиржи BitMEX получил два года условно.

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Иван Хорушевский