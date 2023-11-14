На криптобиржах играют в слова

Россияне научились использовать подсанкционные банки для покупки криптовалют. Формально крупнейшие биржи запрещают трансакции, если в них участвуют компании из черных списков. Однако в случае с цифровыми активами сделки заключаются напрямую между покупателем и продавцом, биржа лишь проверяет объявления от участников. После попадания финансовых организаций под санкции их запретили упоминать в реквизитах. Однако, как пишет Forbes, россияне смогли обойти ограничения: вместо «Сбера», например, пишут «зеленый банк», вместо Альфа-банка — «красный» или «А-Банк», вместо «Тинькофф» — «желтый». В итоге около половины всех сделок на рынке за последние полгода прошли с использованием организаций из SDN-листа Минфина США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Есть ли тут риски для площадок? И могут ли пострадать клиенты? Бывший глава Binance в России и СНГ Владимир Смеркис считает, что угрозы существуют: «Конечно, биржи были вынуждены убрать ряд платежных методов, такие как Сбербанк, "Тинькофф" и другие банки, которые были подвержены санкциям.

Вместе с тем внутренние регламенты могут быть разными. Крупнейшие площадки вели мониторинг того, что пишется в самом объявлении. Безусловно, мы понимаем, что и сами пользователи очень часто нарушают эти регламенты. Санкционными банками пользуется большинство клиентов, но площадок для проведения операций становится все больше, и возможности у пользователей все равно останутся.

P2P-переводы невозможно технически запретить. Но это давление усиливается.

Вместе с тем у хороших площадок есть огромный опыт и возможности для проверки совершения тех или иных платежей. Можно записывать видео или брать в банке выписку. В службах поддержки, которые обслуживают P2P-переводы, сидят профессионалы, которые сталкиваются с десятками тысяч таких сделок и могут определить, была проведена одна из них или нет».

Формально в результате таких сделок биржа и банк не взаимодействуют, поэтому считать это нарушением санкционных ограничений сложно. Однако в Минфине США предупреждали, что россияне могут начать использовать криптовалюты для обхода ограничений финансового сектора и с этим необходимо бороться.

В результате, например, биржи Coinbase и Kraken заблокировали аккаунты россиян, площадка OKX отказалась от сделок в рублях, а Bybit запретила сделки с участием подсанкционных банков. Если трансакции все-таки проходят, это вызовет претензии у американских регуляторов, полагает соруководитель практики санкционного права Pen & Paper Кира Винокурова:

«Основные риски здесь, конечно, возникают у площадок. Мы уже видели несколько случаев включения в санкционные списки именно криптобирж, особенно со стороны США.

Мнение американского регулятора таково, что биржа как посредник обязана проверять стороны. Задача же финансовых институтов США — отрезать все-таки россиян от международной инфраструктуры. И те компании, которые ненадлежащим образом проводят эти проверки, не способствуют удовлетворению этой цели, сразу попадают в зону риска.

Уровень технологий сейчас достаточно высок для того, чтобы даже косвенными красными флажками определить место проведения платежа и все IP-адреса, которые сигнализируют о том, что трансакция осуществляется из России, из санкционного банка. Ведь остались единичные организации, которых не коснулись ограничения».

Санкционные риски для бирж есть и со стороны Евросоюза. В октябре 2022 года в рамках восьмого пакета санкций он запретил предоставлять криптовалютные услуги гражданам России. Правда, это касается только площадок, которые зарегистрированы на территории ЕС.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин