Кремль сожалеет об отказе Армении участвовать в саммите ОДКБ на высоком уровне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что Армения не примет участия в саммите ОДКБ на высоком уровне. Кремль рассчитывает на то, что Ереван продолжит участвовать в работе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в этом саммите завтрашнем. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Премьер Армении Никол Пашинян и чиновники его правительства неоднократно заявляли, что не обсуждают выход из ОДКБ. Однако в последнее время представители Еревана не участвуют в мероприятиях организации. Так, министр обороны Армении Сурен Папикян отказался от участия в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Армения отозвала посла в ОДКБ и пока не назначила нового.

О сближении Армении с ЕС и США — в материале «Ъ» «Армения движется Западом наперед».

Леонид Уварчев