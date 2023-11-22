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Коммерсантъ FM
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Кремль сожалеет об отказе Армении участвовать в саммите ОДКБ на высоком уровне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что Армения не примет участия в саммите ОДКБ на высоком уровне. Кремль рассчитывает на то, что Ереван продолжит участвовать в работе организации.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в этом саммите завтрашнем. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Премьер Армении Никол Пашинян и чиновники его правительства неоднократно заявляли, что не обсуждают выход из ОДКБ. Однако в последнее время представители Еревана не участвуют в мероприятиях организации. Так, министр обороны Армении Сурен Папикян отказался от участия в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Армения отозвала посла в ОДКБ и пока не назначила нового.

О сближении Армении с ЕС и США — в материале «Ъ» «Армения движется Западом наперед».

Леонид Уварчев

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