Пашинян: Армения не готовит почву для выхода из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не готовит почву для выхода из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а решения не участвовать в ее мероприятиях принимает «по разным причинам». При этом, по его мнению, ОДКБ отказывается «зафиксировать свою зону ответственности» в Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет... Если мы молча участвуем в этих условиях (в мероприятиях ОДКБ.— "Ъ"), мы можем присоединиться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению. Мы даем время для размышлений и нам, и ОДКБ»,— сказал Никол Пашинян, выступая в парламенте (цитата по ТАСС).

Премьер-министр также заявил, что Ереван не принимал решение о выходе из ОДКБ. По его словам, Армения собирается «диверсифицировать отношения» в области безопасности, потому что нынешние партнеры Еревана не могут поставлять ему оружие и боеприпасы. Он заявил, что Армения ищет новых партнеров, находит их и пытается заключать договоры, приобретать вооружение и военную технику.

14 ноября премьер-министр заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что на саммит ОДКБ в Минск 23 ноября он не приедет. В октябре господин Пашинян также пропустил саммит СНГ в Бишкеке. Кремль выразил сожалению по поводу решения армянского премьер-министра не посещать Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Никола Пашиняна от «необдуманных шагов по дезинтеграции».

Подробнее о российско-армянских отношениях — в публикации «Ъ» «Горцы и предупреждения».

Эрдни Кагалтынов