Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Криптобиржа Bittrex Global объявила о закрытии

Криптовалютная компания Bittrex Global, базирующаяся в Лихтенштейне, объявила, что прекращает свое существование.

«С большим сожалением мы сообщаем, что Bittrex Global решила свернуть свою деятельность,— говорится на сайте компании.— Начиная с понедельника, 4 декабря 2023 года, вся торговая активность на Bittrex Global будет отключена. После этой даты клиенты смогут только выводить активы в рамках процесса сворачивания бизнеса».

Bittrex была основана Уильямом Шихарой в 2014 году. Проблемы у компании начались весной нынешнего года, когда претензии к ней предъявили американские регуляторы. Тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила компании и господину Шихаре обвинения в торговле ценными бумагами под видом криптоактивов, что запрещено американским законодательством. Уже в конце апреля биржа прекратила деятельность в США. А в мае подала заявление о банкротстве своего американского подразделения. В августе компания достигла соглашения с SEC, в рамках которого обязалась выплатить властям США $24 млн. При этом тогда компания утверждала, что Bittrex Global продолжит работать за пределами США в обычном режиме.

Что происходит с рынком криптовалют — в материале «Биткойн установил годовой рекорд».

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...