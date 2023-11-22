Криптобиржа Bittrex Global объявила о закрытии

Криптовалютная компания Bittrex Global, базирующаяся в Лихтенштейне, объявила, что прекращает свое существование.

«С большим сожалением мы сообщаем, что Bittrex Global решила свернуть свою деятельность,— говорится на сайте компании.— Начиная с понедельника, 4 декабря 2023 года, вся торговая активность на Bittrex Global будет отключена. После этой даты клиенты смогут только выводить активы в рамках процесса сворачивания бизнеса».

Bittrex была основана Уильямом Шихарой в 2014 году. Проблемы у компании начались весной нынешнего года, когда претензии к ней предъявили американские регуляторы. Тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила компании и господину Шихаре обвинения в торговле ценными бумагами под видом криптоактивов, что запрещено американским законодательством. Уже в конце апреля биржа прекратила деятельность в США. А в мае подала заявление о банкротстве своего американского подразделения. В августе компания достигла соглашения с SEC, в рамках которого обязалась выплатить властям США $24 млн. При этом тогда компания утверждала, что Bittrex Global продолжит работать за пределами США в обычном режиме.

Что происходит с рынком криптовалют — в материале «Биткойн установил годовой рекорд».

Кирилл Сарханянц