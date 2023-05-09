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Коммерсантъ FM
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Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве

Криптовалютная биржа Bittrex Inc направила заявление о банкротстве. Решение было принято спустя три недели после того, как американские власти обвинили площадку в незарегистрированной деятельности в качестве биржи, брокерского и клирингового агентства.

Bittrex сообщила, что прекратила деятельность в США в конце апреля, но это не повлияет на работу Bittrex Global, которая обслуживает клиентов за пределами США, передает Reuters. В компании отмечают, что криптоактивы американских клиентов, которые не вывели их до конца апреля, по-прежнему держатся на площадке. Bittrex заверяет, что они в «безопасности и сохранности». Площадка будет просить суд по делам о банкротстве об ограниченном открытии счетов, чтобы криптовалюта была передана клиентам.

Bittrex находится на 62 месте рейтинга лучших криптобирж CoinMarketCap. В середине апреля комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила компании и ее бывшему гендиректору Уильяму Шихаре обвинения. Власти считают, что биржа реализовывали криптоактивы в качестве ценных бумаг. Bittrex отвергает обвинения.

Леонид Уварчев

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