Биткойн установил годовой рекорд

Биткойн на прошлой неделе обновил годовой максимум в $37,9 тыс., за выходные лишь немного скорректировавшись в цене. Эксперты связывают ситуацию с тем, что BlackRock подала заявку на спотовый ETF (торгуемый на бирже фонд) Ethereum на NASDAQ. В ближайшее время биткойн может немного упасть, до $35 тыс., ожидают аналитики, но к концу года вырастет до локального максимума в $42–45 тыс. Впрочем, предупреждают они, за криптовалютами не стоит никаких базовых активов и зачастую взлет их котировок означает стремительное снижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap, биткойн на прошлой неделе, 9 ноября, достиг годового максимума в $37,97 тыс. В воскресенье, 12 ноября, крупнейшая мировая криптовалюта несколько потеряла в цене и торговалась на уровне $37 тыс., демонстрируя, впрочем, недельный рост порядка 5,5%. Эфир за прошедшие семь дней подорожал почти на 8%, превысив $2 тыс.

CEO Bitbanker Сергей Горшунов пояснил, что главным фактором, который влияет на цену ведущих криптовалют, стала регистрация нового Ethereum ETF траста BlackRock. По его словам, «есть предположение о том, что SEC одобрит биткойн спот-ETF траст». Аналитики Bloomberg допускают скорый запуск сразу нескольких спотовых биткойн-ETF.

Это «еще больше разогревает рынок криптовалют, который очень чувствителен к слухам и в целом отличается высокой эмоциональностью», говорит основатель Cross Finance Александр Мамасидиков.

Также взлет котировок ключевых криптовалют объясняется «фундаментальным спросом со стороны корпоративных и институциональных инвесторов», считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. «В первую очередь мы видим влияние пересмотра прогноза рейтинга США со стороны Moody’s, развертывание электорального цикла, насыщенного противоречиями. Так, увеличение загрузки мощностей для производства оборонной продукции положительно влияет на валовый выпуск и рынок труда, тогда как бюджетно-финансовая часть страдает, сохраняются противоречия с КНР. В результате американская валюта, равно как и облигации казначейства, уже не выглядит как безрисковые финансовые инструменты»,— поясняет эксперт.

Волна спроса на криптовалюту обусловлена и усугублением вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, добавляет господин Бархота. Речь, по его словам, идет об эскалации со стороны Ирана и Ливана с тем, чтобы открыть против Израиля сразу несколько фронтов.

Положительный эффект на курс криптовалюты оказывает помимо прочего грядущий халвинг (плановое сокращение вновь выпускаемых монет) в сети биткойна, который приведет к сокращению вдвое награды майнерам за добытые блоки, уточняет господин Мамасидиков. Сокращение предложения даже в случае не растущего, а сохраняющегося спроса подталкивает курс биткойна вверх, поясняет эксперт.

В то же время в прогнозах движения курсов криптовалют даже на ближайшее время аналитики очень осторожны. Так, господин Горшунов допускает коррекцию биткойна до уровня $35–35,5 тыс. Александр Мамасидиков отмечает, что, «по слухам», одобрение биткойн-ETF произойдет до 17 ноября, и можно ожидать, что в этот период криптовалюта продолжит свой рост. «Если одобрения не будет, то во второй половине ноября можно увидеть коррекцию и возвращение биткойна к диапазону $33–35 тыс. Однако, учитывая, что следующий возможный срок одобрения — это январь 2024 года, то уход биткойна ниже отметки $30 тыс. уже малореален»,— полагает господин Мамасидиков.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что биткойн еще до конца года может достичь локального максимума в $42–45 тыс. Это произойдет в случае «положительных новостей» по ETF от американской Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев говорит даже о вероятности роста курса биткойна выше $100 тыс.

В то же время, подчеркивает господин Бархота, инвесторам следует помнить, что за криптовалютами не стоит никаких базовых активов: «Взлет их котировок означает и неминуемую коррекцию, которая может быть более стремительной, чем кажется вероятным».

Ксения Куликова