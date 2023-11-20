Финляндия грозит закрытием

Финляндия приготовилась полностью закрыть границу с Россией. Официальный Хельсинки планирует заблокировать оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта на востоке страны, сообщило финское издание IltaLehti со ссылкой на источники в местном МИД и МВД. По информации газеты, власти примут такое решение 20 ноября, а КПП в этом случае закроются в среду, 22 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Lauri Heino, Reuters Фото: Lehtikuva / Lauri Heino, Reuters

18 ноября финские пограничники перекрыли доступ на четырех пунктах из-за резкого наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибывали к границе на велосипедах и самокатах. Власти Финляндии накануне сообщили, что поток беженцев резко увеличился — с 32 человек за весь октябрь и 13 за сентябрь до 415 человек за половину ноября.

И если подобные группы мигрантов продолжат формироваться, правительство страны действительно может полностью закрыть границу с Россией, считает руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес:

«Сейчас в Финляндии правоцентристское правительство, для которого вопрос о нелегальной миграции является серьезным. Из-за ответственности перед своими избирателями, из политических соображений Хельсинки может гораздо быстрее принять именно такое решение.

Еще 10 дней назад никто об этом не говорил, но ситуация с российской стороны границы поменялась, действительно возникли значительные группы, которые пытаются прорываться на финскую территорию. Вне зависимости от того, как и что делается, факт того, что беженцы пытаются попасть в Финляндию, налицо.

Если эти люди находятся в России легально, но у них истекла виза, они ни в коем случае не должны были оказаться на финской границе, их необходимо выслать в страну происхождения. Если же эти люди находятся в России вообще нелегально, тогда тем более непонятно, почему они оказываются в этой ситуации, почему продолжают находиться на территории РФ.

К чему может привести полное закрытие российско-финской границы? Это не является хорошей новостью ни для кого, прежде всего для обладателей двойного гражданства и самих финнов, у которых есть родственники в России.

Более того, думаю, и финское правительство понимает, что ситуация дошла до крайности, поэтому не исключаю, что если она нормализуется, то КПП будут вновь открыты, и это не превратится в долгосрочный фактор. Условно говоря, российско-финская граница не станет аналогом армяно-турецкой. Но это только при условии, что на российской стороне проблема будет решена».

Представители пограничной службы Финляндии 19 ноября заявили, что российские пограничники доставляют мигрантов к границе и не пускают обратно в Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами отверг подобные обвинения и при этом заявил, что Москва вряд ли может повлиять на решение Хельсинки полностью закрыть КПП между двумя государствами:

«Вряд ли сейчас мы способны повлиять на решение Финляндии, потому что как такового диалога нет, и это не по нашей вине. Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Хельсинки у нас были давние и очень добрые отношения, прагматичные, основанные на взаимном уважении.

И, конечно же, мы сожалеем, что на смену им пришла такая исключительно русофобская позиция, которую теперь стали придерживаться руководители соседней страны. Погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают все служебные инструкции. А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то мы не приемлем подобные обвинения в наш адрес».

Президент Финляндии Саули Ниинистё на прошлой неделе публично назвал наплыв мигрантов, который случился на финской границе этой осенью, «местью Кремля» за вступление его страны в НАТО. По его мнению, российские пограничники стали пропускать в Финляндию беженцев без визы ЕС, чего раньше не делали.

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Владимир Расулов