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Депутатом Курултая Башкирии вместо Елены Арямновой стала главврач Ирина Карамова

Мандат Елены Арямновой, которая досрочно сложила полномочия депутата Курултая Башкирии, перейдя на работу в Агенство по печати и СМИ Башкирии, передан главному врачу Клинической больницы скорой медицинской помощи

Ирине Карамовой.

Как сообщает пресс-служба Курултая республики, соответствующее решение было принято региональным отделением «Единой России». «Поскольку Елена Арямнова была избрана в Государственное Собрание по единому республиканскому избирательному округу, процедура дополнительных выборов не предусмотрена – новую кандидатуру представляет партия»,— пояснил спикер парламента Константин Толкачев.

Ирина Камалова родилась 16 июля 1961 года в Уфе. В 1984 году окончила Башкирский государственный медицинский институт. В 2004 году возглавила Республиканский кардиологический диспансер, стала главным внештатным кардиологом министерства здравоохранения Башкирии. С 2012 года — главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи. В 2013 году получила звание профессора, а в 2017 — академика РАЕН.

Олег Вахитов

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