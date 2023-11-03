Депутат Курултая Башкирии Елена Арямнова переходит на работу в госслужбу

Елена Арямнова, избранная депутатом Курултая Башкирии от «Единой России» в сентябре текущего года, досрочно слагает свои полномочия и переходит на работу в госслужбу, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Решение о замещении вакантного мандата будет приниматься «Единой Россией», дополнительных выборов не будет.

По неофициальным данным, госпожа Арямнова может стать заместителем руководителя Агентства по печати республики.

Елена Арямнова родилась в 1986 году в Бирске. Окончила Бирскую государственную социально-педагогическую академию. С 2008 года работала в республиканских СМИ. В 2013–2019 годах была главным экспертом департамента по связям с общественностью АНО Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа». В 2019–2020 годах — начальник пресс-службы Корпорации развития Башкирии. С 2020 года — заместитель главного редактора ИА «Башинформ».

Влада Шипилова

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