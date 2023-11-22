Экс-директор уральского филиала Пушкинского музея возглавила арт-резиденцию

Бывший директор уральского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ) в Екатеринбурге Кристина Горланова стала куратором арт-резиденции «Выкса» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» арт-резиденции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-директор уральского филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге Кристина Горланова

Фото: «ВКонтакте» арт-резиденции «Выкса» Экс-директор уральского филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге Кристина Горланова

Фото: «ВКонтакте» арт-резиденции «Выкса»

«Куратор и художница Кристина Горланова была назначена новым куратором арт-резиденции "Выкса", заменив Алису Багдонайте, которая занимала эту позицию до июля 2023 года»,— сообщили представители в соцсетях.

Арт-резиденция «Выкса» была основана в 2017 году благотворительным фондом «ОМК-Участие». Она занимается поддержкой современных художников. Работа резидентов чаще связана с исследованием локального контекста или они могут заниматься творчеством автономно.

Напомним, 5 июля Кристина Горланова и другие руководители музея покинули свои должности. Тогда они заявили, что не согласны с кадровой политикой Пушкинского. Сейчас музей возглавляет Анна Акимова.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте