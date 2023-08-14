Пушкинский музей назначил директором Уральского филиала Анну Акимову

В Уральском филиале ГМИИ им. Пушкина (бывший ГЦСИ) назначил нового руководителя, с 14 августа им стала Анна Акимова, сообщает портал 66.RU со ссылкой на представителей Пушкинского музея. В июле стало известно, что руководство уральского филиала Пушкинского музея ушло в отставку, во главе с заведующей Кристиной Горлановой. Сотрудники тогда заявили, что не согласны с кадровой политикой Пушкинского музея.

Новый руководитель — Анна Акимова работает в Уральском филиале. Являлась куратором платформы «Лаборатория индустриальности» и «Ночь заводов».

Напомним, в марте 2023 года новым директором ГМИИ им. Пушкина стала Елизавета Лихачева. Сотрудники музея тогда распространили открытое письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не назначать Елизавету Лихачеву, так как у нее нет «ученой степени, научного опыта и веса», а также «опыта руководящей работы и ведения административно-хозяйственной деятельности».

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