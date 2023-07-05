Руководство уральского филиала Пушкинского музея ушло в отставку

Заведующая уральского филиала Пушкинского музея Кристина Горланова ушла в отставку. В музее «Ъ-Урал» рассказали, что написать заявление по собственному желанию ее попросили «московские коллеги».

«Мы хотим заявить, что не согласны с кадровой политикой Пушкинского музея и покидаем свои посты. Сейчас музей остается без ключевых сотрудников», — говорится в заявлении команды филиала. Так, посты покинули начальник отдела специальных проектов Дарья Маликова, начальник отдела художественных программ и творческих проектов Ирина Кудрявцева, главный специалист по связям с общественностью Екатерина Журавлева и ведущий специалист отдела художественных программ и творческих проектов филиала Алексей Бочаров.

Кристина Горланова – окончила Уральский государственный технический университет («Менеджмент организации и управление проектами») и Лондонский университет искусств («фотография»). С ноября 2015 руководила фотографическим музеем «Дом Метенкова», с февраля 2020 — Уральским филиалом Пушкинского музея. Курировала резиденцию «Новые истории Екатеринбурга».

Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (до 2020 года ГЦСИ) появился в Екатеринбурге в 1999 году и стал первой институцией в городе, работающей с современным искусством. Музей открыт в здании бывшей земской школы на улице Добролюбова. В декабре 2022 года стало известно, что администрация Екатеринбурга выставит здание на продажу. Наиболее подходящими зданиями для уральского филиала его руководство называло гостиницу «Исеть» и «Пассаж».

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Анна Капустина, Артем Путилов