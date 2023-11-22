«Тамбовводтранс» построит инфраструктуру в ОЭЗ «Липецк» за 106 млн рублей

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"» (ОЭЗ) выбрала ОАО «Тамбовводтранс» подрядчиком для строительства инфраструктуры на площадке в Грязинском районе. Компания была единственным участником конкурса, предложила снизить начальную цену контракта на 1,36%: со 108 млн до 106,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По данным Rusprofile.ru, ОАО «Тамбовводтранс» было зарегистрировано в 2001 году для производства земляных работ. Уставный капитал — 525,6 тыс. руб. Гендиректором с 2021 года выступает Игорь Галкин. Актуальные данные об учредителях не опубликованы, с 2014 по 2021 год общество контролировало министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области. Выручка ОАО в 2022 году снизилась на 78% по сравнению с 2021-м: с 1,1 млрд руб. до 249 млн руб., чистая прибыль упала на 99%: с 61 млн до 399 тыс. руб. С 2007 года компания получила 199 госконтрактов на общую сумму 2,3 млрд руб. Крупнейшими заказчиками являются АО «Тамбовская сетевая компания» (727,7 млн руб.), управление строительства и инвестиций Тамбовской области (ликвидировано в 2018 году; 636,4 млн руб.), администрация Бурнакского сельсовета Жердевского района Тамбовской области (249,6 млн руб.).

Работы на площадке ОЭЗ в Грязинском районе необходимо выполнить до 31 июля 2024 года. Подрядчику предстоит спроектировать и построить наружные сети электроснабжения, а также — возвести здания, сооружения, объекты инженерной инфраструктуры второго пускового комплекса второй очереди экономической зоны, а также автоматизированную систему управления и диспетчеризации на первой и второй очереди объекта.

ОЭЗ «Липецк» была создана в 2005 году. На сегодня на ее территории зарегистрировано 60 резидентов с объемом заявленных вложений 215 млрд руб. Объем освоенных частных инвестиций составляет 105 млрд руб. Резидентами ОЭЗ создано 5,4 тыс. рабочих мест.

О планах по открытию станкостроительного завода «Ростеха» в ОЭЗ «Липецк» за 300 млн руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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