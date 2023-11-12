Новостройки отходят от ажиотажа

После активных продаж августа-сентября спрос на первичную недвижимость на крупнейших региональных рынках страны замедляется: активность потенциальных покупателей за месяц сократилась более чем на 11%. Но на динамику цен это пока не влияет — в среднем за последние 30 дней они выросли на 2,4%, хотя картина в регионах неоднородна. Продажи в любом случае заметно выше ожиданий, и пока у застройщиков нет необходимости дополнительно стимулировать покупателей, объясняют на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале ноября составила 159,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 2,4% за 30 дней. Такие данные приводят в «Циан.Аналитике». Согласно подсчетам «Этажей», в России в целом средняя стоимость первичного предложения за месяц выросла на 1,1%, до 122,5 тыс. руб. за кв. м. Средняя цена лота в новостройках страны, по данным «Авито Недвижимости», сейчас составляет 6,36 млн руб. За месяц показатель вырос на 1,5%, за год — на 4,8%.

Из-за высоких продаж последних месяцев динамика средних цен в регионах остается крайне неоднородной. В Челябинске, по оценкам «Циан.Аналитики», средняя стоимость предложения за последний месяц выросла на 7,3%, до 133,8 тыс. руб. за кв. м. В Красноярске — на 6,6%, до 134,8 тыс. руб. за кв. м. В «Этажах» заметили увеличение средней цены на 4% за месяц в Нижнем Новгороде, до 122,4 тыс. руб. за кв. м. В Саратове рост составил 4,3%, до 68 тыс. руб. Одновременно в Уфе, Ленинградской области и Перми новостройки, согласно оценкам «Циан.Аналитики», немного подешевели или почти не подорожали.

В Москве, согласно «Циан.Аналитике», новостройки сейчас экспонируются в среднем за 342,7 тыс. руб. за кв. м. За месяц значение увеличилось на 1,5%, год к году — на 7%. В Санкт-Петербурге динамика составила 1,7% и 7% соответственно, до 252,2 тыс. руб. за кв. м.

Глобально ажиотаж на первичном рынке новостроек начинает замедляться. Количество зарегистрированных договоров долевого участия в Москве по итогам октября сократилось на 17% к сентябрю, до 17,6 тыс., посчитали в «Циан.Аналитике». В Санкт-Петербурге аналогичное снижение составило 2%, до 9,1 тыс. Статистика по регионам обновляется не так оперативно, но руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев замечает, что общая активность пользователей за последний месяц сократилась на 11,6%. Важными причинами охлаждения он считает снижение доступности ипотеки и завершение реализации накопленного спроса: планировавшие сделки покупатели уже успели их завершить.

Объем предложения в городах-миллионниках на этом фоне впервые за несколько месяцев начал расти. Согласно подсчетам «Циан.Аналитики», совокупное количество объявлений в них за последние 30 дней выросло на 1%, до 363 тыс. Год к году, по оценкам «Авито Недвижимости», показатель увеличился на 40,7%.

Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев считает, что в среднесрочной перспективе объем предложения продолжит расти, но в долгосрочной — может сократиться.

«Застройщики чувствуют неопределенность на рынке из-за отсутствия понимания долгосрочных планов по льготной ипотеке»,— рассуждает он.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов считает, что, несмотря на существующие колебания, спрос тем не менее остается высоким: «Активность сократилась, но речь все равно идет об уровнях, которые никто не ожидал увидеть в этом году». Спрос в последние 30 дней, по расчетам Дмитрия Алексеева, действительно на 25,2% превышал показатель за аналогичный период прошлого года. Сергей Зайцев замечает, что покупатели могут частично переориентироваться на первичной рынок со вторичного за счет наличия на нем льготных ипотечных программ. «Доля новостроек в начале ноября в структуре ипотечных сделок приблизилась к 50%, это рекордное недельное значение за последний год»,— говорит он.

На этом фоне пока девелоперы, по словам господина Попова, не стремятся стимулировать спрос. «Бизнес, напротив, пытается забрать последние сделки ажиотажного спроса, акцентируя внимание клиентов на возможном изменении ипотечных условий и индексации цен»,— рассуждает он. Но если сокращение продаж продолжится, девелоперы, по мнению господина Попова, все же будут вынуждены реагировать, запуская различные акции и скидки, предполагает он. Хотя господин Алексеев не исключает, что традиционных спецпредложений от девелоперов в любом случае можно будет ждать к Новому году.

Александра Мерцалова