Израиль обнародовал список 300 палестинских заключенных для обмена с «Хамасом»

Министерство юстиции Израиля опубликовало список 300 палестинцев, которых могут обменять на заложников «Хамаса» в рамках сделки. 287 из них — это юноши не старше 18 лет. Остальные 13 — взрослые женщины.

Список опубликован на сайте Минюста. Это дает общественности возможность обжаловать освобождение конкретных людей.

Как пишет The Times of Israel, большинство юношей, предложенных к освобождению, были задержаны за беспорядки и бросание камней на Западном берегу или в Восточном Иерусалиме. Женщины были осуждены за покушение на терроризм.

Израиль и «Хамас» ранее утвердили условия сделки по возвращению похищенных с территории Израиля 7 октября заложников. Предполагается, что на первом этапе в ходе четырехдневного прекращения огня будут освобождены 50 человек. Из них 30 детей, восемь матерей и еще 12 женщин. Взамен Израиль освободит 150 палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних, которые сидят в его тюрьмах не по статьям за убийство. После завершения первого этапа «Хамас» освободит дополнительное число заложников и получит взамен свободу для трех заключенных за каждого похищенного и день прекращения огня за каждых десятерых заложников.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Израиль пошел на сделку с "Хамасом"».

Леонид Уварчев