За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 30 различными боеприпасами
Во вторник, 21 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области 30 различных боеприпасов. Пострадавших и разрушений ни в одном инциденте нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка — установлено попадание трех снарядов.
В Валуйском городском округе по селу Долгому было выпущено семь артиллерийских мин.
В Волоконовском районе из гранатомета атаковали окраину хутора Старого — зафиксировано попадание восьми гранат.
В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшина ударили шестью артиллерийскими минами.
В Шебекинском городском округе в селе Середа с беспилотника было сброшено взрывное устройство. По селам Муром и Терезовка противник выпустил три и две артиллерийские мины соответственно.
Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область четырьмя минами. Под обстрел тогда попал только Шебекинский горокруг.