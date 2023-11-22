За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 30 различными боеприпасами

Во вторник, 21 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области 30 различных боеприпасов. Пострадавших и разрушений ни в одном инциденте нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка — установлено попадание трех снарядов.

В Валуйском городском округе по селу Долгому было выпущено семь артиллерийских мин.

В Волоконовском районе из гранатомета атаковали окраину хутора Старого — зафиксировано попадание восьми гранат.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшина ударили шестью артиллерийскими минами.

В Шебекинском городском округе в селе Середа с беспилотника было сброшено взрывное устройство. По селам Муром и Терезовка противник выпустил три и две артиллерийские мины соответственно.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область четырьмя минами. Под обстрел тогда попал только Шебекинский горокруг.

Алина Морозова

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