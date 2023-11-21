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обновлено 00:14

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 ноября

00:12. Орловские власти доставили бойцам в зону СВО радиостанции Baofeng, а также теплую одежду и обувь, снаряжение, средства утепления блиндажей, инструмент, продукты, медикаменты. Часть груза была подготовлена «Орелфармацией» и медицинским сообществом региона.

00:08. Вечером 20 ноября на территории Шаблыкинского района Орловской области был «обезврежен» украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 20 ноября

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