Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 ноября

00:12. Орловские власти доставили бойцам в зону СВО радиостанции Baofeng, а также теплую одежду и обувь, снаряжение, средства утепления блиндажей, инструмент, продукты, медикаменты. Часть груза была подготовлена «Орелфармацией» и медицинским сообществом региона.

00:08. Вечером 20 ноября на территории Шаблыкинского района Орловской области был «обезврежен» украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 20 ноября