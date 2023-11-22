«Ангарский маньяк» приговорен еще к 10 годам колонии по делу о трех убийствах

Ленинский районный суд Иркутска признал виновным Михаила Попкова в убийстве еще трех женщин. «Ангарский маньяк» получили еще 10 лет лишения свободы. Попков ранее был осужден к двум пожизненным срокам за убийство больше 80 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Ангарский маньяк признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Суд установил, что он в 1997–2003 годах убил в безлюдных местах трех женщин. Двух из низ (25 и 27 лет) маньяк задушил на берегу реки Ангара, тело одной из них поджег. Попков также убил 31-летнюю женщину, нанеся ей не меньше 40 ударов ножом.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима»,— говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Попков отказался от дачи показаний в зале суда и подтвердил зачитанные на заседании материалы допросов во время следствия. До вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО-1 Иркутска. Как отмечает прокуратура, явки с повинной о двух эпизодах убийца написал в октябре 2022 года, когда отбывал пожизненное наказание в колонии особого режима в Мордовии.

Подробнее о последнем деле — в материале «Ъ» «Счет "ангарского маньяка" еще не закрыт».

Леонид Уварчев