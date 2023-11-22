Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ангарский маньяк» приговорен еще к 10 годам колонии по делу о трех убийствах

Ленинский районный суд Иркутска признал виновным Михаила Попкова в убийстве еще трех женщин. «Ангарский маньяк» получили еще 10 лет лишения свободы. Попков ранее был осужден к двум пожизненным срокам за убийство больше 80 человек.

Михаил Попков

Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Ангарский маньяк признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Суд установил, что он в 1997–2003 годах убил в безлюдных местах трех женщин. Двух из низ (25 и 27 лет) маньяк задушил на берегу реки Ангара, тело одной из них поджег. Попков также убил 31-летнюю женщину, нанеся ей не меньше 40 ударов ножом.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима»,— говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Попков отказался от дачи показаний в зале суда и подтвердил зачитанные на заседании материалы допросов во время следствия. До вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО-1 Иркутска. Как отмечает прокуратура, явки с повинной о двух эпизодах убийца написал в октябре 2022 года, когда отбывал пожизненное наказание в колонии особого режима в Мордовии.

Подробнее о последнем деле — в материале «Ъ» «Счет "ангарского маньяка" еще не закрыт».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...