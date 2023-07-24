Счет «ангарского маньяка» еще не закрыт

Осужденный на два пожизненных срока житель Иркутской области, так называемый ангарский маньяк Михаил Попков снова предстанет перед судом и рискует получить еще одно максимальное наказание. Региональное управление СКР завершило расследование трех новых эпизодов преступлений, совершенных Попковым в конце 90-х—начале нулевых годов. Следователи выяснили, что его жертвами стали иркутянки в возрасте от 25 лет до 31 года. В настоящее время на счету маньяка 83 женщины, убийства которых установлены судом. В СКР не исключают, что это не последние эпизоды, которые предстоит расследовать. Более того, новые жертвы могут найтись за пределами Иркутской области — в регионах Дальнего Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Следователями СУ СКР по Иркутской области завершается расследование очередного уголовного дела в отношении 59-летнего Михаила Попкова, известного также как «ангарский маньяк». Как сообщил 24 июля на пресс-конференции в Иркутске руководитель ведомства Анатолий Ситников, следователями доказана причастность мужчины к еще трем убийствам, совершенным в 1997, 1998 и 2003 годах на территории областного центра. В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

«В поселке Жилкино было совершено убийство 27-летней женщины, на улице Полярной жертвой стала 25-летняя иркутянка, а на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска от рук маньяка погибла 31-летняя женщина. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения»,— приводят подробности в региональном СКР.

Следствие говорит, что причастность Попкова к совершению перечисленных преступлений подтверждается «как показаниями самого обвиняемого», так и протоколами осмотров мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз, а также «иными доказательствами, составляющими совокупность доказательств причастности».

В ведомстве также добавляют, что в рамках расследования были допрошены 40 свидетелей и проведено несколько экспертиз, в том числе генетические судебно-медицинские, а также судебная психолого-психиатрическая экспертиза самого Попкова.

Руководитель СКР по Иркутской области не исключает, что в дальнейшем может быть доказана причастность Попкова к новым эпизодам убийств. «Наши сотрудники имеют все основания так полагать. Возможности для следственной работы с Попковым еще не исчерпаны. В настоящее время он осужден по 83 эпизодам совершенных убийств»,— заявил господин Ситников. По его словам, «не исключено», что новые эпизоды могут быть расследованы за пределами Иркутской области, в регионах Дальнего Востока. Известно, что в конце «нулевых» Попков зарабатывал себе на жизнь перегоном и перепродажей иномарок из Владивостока. «Мы готовы оказать помощь коллегам из других регионов в случае такой необходимости»,— добавляет Анатолий Ситников.

Как сообщалось ранее, первое пожизненное заключение Михаил Попков, работавший ранее милиционером в городе Ангарске, получил в январе 2015 года. Судом была установлена его причастность к убийству 22 женщин. Обезображенные тела жертв с признаками сексуального насилия обнаруживали в пригородных лесах Ангарска в 1994–2000 годах случайные люди. Жертвы были убиты топорами, молотками, отвертками, лопатами. Точно установить личность убийцы удалось после того, как в 2012 году в Иркутскую область был направлен новейший передвижной экспертный центр.

После первого пожизненного приговора Михаил Попков написал несколько явок с повинной, на основе которых в 2018 году суд признал его виновным в убийстве еще 56 человек, приговорив его ко второму пожизненному сроку. Новые уголовные дела, связанные с дополнительными эпизодами убийств, возбуждаются с 2021 года.

Влад Никифоров, Иркутск